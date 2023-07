Auto finisce fuori strada, quattro giovani feriti

Grave incidente all'alba a Villa Guardia dove un'auto con quattro giovani a bordo è finita fuori strada: tutti sono finiti in ospedale, ma fortunatamente non in gravi condizioni

Feriti quattro giovani

Il sinistro è avvenuto all'alba di domenica 30 luglio, poco dopo le 6. L'auto con quattro giovani a bordo (un ragazzo di 27 anni e uno di 21, due ragazze di 18 e 16 anni) stava percorrendo via Firenze a Villa Guardia quando, per cause ancora in fase di accertamento (le Forze dell'ordine parlano di due veicoli coinvolti), è finita fuori strada.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte quattro ambulanze, la Polstrada di Como e i Vigili del Fuoco del Comando di Como. I quattro sono stati estratti dall'abitacolo e i soccorritori hanno prestato loro le prime cure direttamente sul posto e, fortunatamente, le loro condizioni sono migliorati. Per tutti e quattro si è comunque reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti: tre al Sant'Anna di Como e uno all'ospedale di Cantù.