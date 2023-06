Basket femminile: si è giocata la finale playoff di B con protagonisti due personaggi nostrani.

Basket femminile: missione compiuta da Aldo Corno e Laura Meroni, è serie A2!

Il basket femminile lariano può fare festa e brinda alla salute di Aldo Corno e Laura Meroni che hanno guidato, il primo in panchina e la seconda in campo, il Giussano alla sua prima storica promozione in serie A2 donne.

Un successo non scontato, inseguito da oltre un anno e arrivato in rimonta dopo che avevano perso la gara d'andata della finale in casa contro Rovigo per 55-59. Ecco allora che la squadra di coach Corno era chiamata alla duplice impresa: vincere la gara di ritorno ma anche con almeno 5 punti di vantaggio per poter staccare il pass promozione.

Missione compiuta dalle ragazze del pluridecorato ex coach della Pool Comense che domenica scorsa sono state protagoniste di una prova super tanto da sbancare il campo di Rovigo con un roboante 49-66. Come nella gara d'andata tra le protagoniste assolute sul parquet è stata proprio la cestista di Albavilla Laura Meroni che ha così brindato con le sue compagne a questa storica promozione in A2.

Per il mitico Corno un altro alloro da mettere nella suo ricca bacheca di trofei. Per entrambi la gioia ulteriore di poter condividere questo trionfo con al fianco i rispettivi famigliari, i loro primi tifosi.

Il tabellino di Rhodigium Rovigo- Foxes Giussano 49-66

Parziali 6-22, 25-39, 31-55.

Giussano: Bassani 8, Germani ne, Rossini 5, Biassoni ne, Pollini ne, Lazareska 20, Colico 6, Foschini ne, F. Sorrentino 2, Bonadeo 12, Meroni 13, Villa ne. All. Corno.

Andata: Giussano-Rovigo 55-59.