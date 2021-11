Basket Promozione nel girone Como 2 stasera in campo Cucciago-Senna, Lurate-Inverigo e Antoniana-GSV

pallacanestro Minors in campo

Si apre oggi il 4° turno d'andata del campionato lombardo di basket Promozione maschile. Nel girone Como 2 in campo stasera tre sfide molto interessanti a partire dal derby brianzolo Cucciago-Senna così come Antoniana-Villa Guardia e Kaire Sport-Il Gigante. Domani invece chiuderà Albavilla-Alebbio. Nel girone Como1 stasera si giocano tre partite ma tutta l'attenzione è per il derby nostrano in programma nel posticipo di domenica 14 a Mariano tra S. Ambrogio e Sidergorla Playground.

Il programma del 3° turno girone Como2

Giovedì 11 novembre Antoniana-Villa Guardia (ore 21.15), Cucciago Bulls-Senna (ore 20-20), Kaire Sport Lurate Caccivio-Il Gigante Inverigo (ore 21.30); Venerdì 12 novembre ore 21.30 Albavilla-Alebbio Como.

La classifica aggiornata del girone Como2

Gladiatori Albavilla*, Gigante Inverigo*, Cucciago Bulls*, Villa Guardia 4;Kaire Sport Lurate Caccivio*, Antoniana Como, 2;Alebbio Como, Senna 0. (* una gara in più)

Il cartellone del 4° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 11 novembre Cesano Seveso-5 Fuori Giussano, Sovico-Besanese, Veranese-POB Binzago; domenica 14 ore 18 Sant'Ambrogio Mariano-Sidergorla Playground Team.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso, Besanese 6; Sovico, Pob Binzago 4; Sidergorla Playground Team, Veranese 2; Mariano, 5 Fuori Giussano 0.