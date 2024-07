Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 luglio 2024

Albavilla - Il gruppo folklore "I Paisan" organizza un fine settimana di festa in via per Carcano: sabato 20 luglio dalle 19 e domenica 21 luglio dalle 12 e dalle 19. Nel menù paella e sangria, pasta allo scoglio, polpo in insalata (tutto con possibilità di asporto). Dalle 22 musica sotto le stelle con la disco anni 70, 80 e 90.

Alzate - Nuova edizione per la Festa di Sant’Anna, storico appuntamento che anima la frazione di Fabbrica Durini organizzato dalla Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo. Inizia sabato 20 luglio e proseguirà fino al 29 con tanti appuntamenti: serate di ballo liscio e musica dal vivo, gare di carte e raduni di auto, concerti. Per tutta la durata della festa saranno attivi i servizi bar, ristorante e pizzeria grazie all’impegno dei volontari dell’oratorio.

Asso - Domenica 21 alle 14.30 nell'ambito della rassegna "Luglio medievale in Vallassina" ci sarà la visita guidata alla chiesa dei santi Nazario e Celso (frazione di Mudronno) insieme al gruppo Amici del Romanico Alta Vallassina. La visita durerà fino alle 17. Contributo 5 euro a persona (solo per gli adulti). Per informazioni e prenotazioni: Alberto Bottinelli 334 6238813 - mail alberto.bottinelli@bottinelliinformatica.it

Bellagio - "Bellagio summer nights" con la Proloco: appuntamento sabato 20 e domenica 21 a San Giovanni (piazza della chiesa) per due serate con cibo e buona musica. Sabato dalle 19 hamburger, hotdog, crepes e servizio bar; alle 20.30 baby dance con l'insegnante Maddi; dalle 21 musica della Banda Larga Befolk. Domenica sempre dalle 19 tacos, hamburger, hotdog, crepes e servizio bar; alle 21 musica degli Hound Dog Rockers.

Caglio - Sabato 20 luglio sagra dell'hamburger: appuntamento dalle 19 in Arena; dalle 21 i Bailaconmigo Monza intratterranno e faranno ballare tutta la sera.

Castelmarte - Sabato 20 luglio "Fuori festival" del Festival di San Rocco e San Gregorio: all'oratorio di Castelmarte alle 21 presentazione del libro "Un abbraccio lungo un viaggio" con l'autore Gianluca Alzati, organizzata dalla commissione biblioteca.

Civenna - Domenica 21 la "Marcia del narciso": torna la tradizionale camminata organizzata dalla Pro Loco Civenna. Quinta edizione dell'evento ludico-motorio a passo libero, aperto a tutti (valevole per tutti i concorsi Fiasp-IVV e per il concorso "Paesaggi Lariani 2023"). Ritrovo e distribuzione braccialetti dalle 7.30 alle 9.30 al parco Belvedere, poi partenza sui percorsi da 7 - 12 - 18 km.

Lipomo - Tornano i SUMMER GAMES edizione 2024. Sabato 20 e domenica 21 luglio presso il Centro Sportivo Comunale di via Olimpica. Sabato 20, a partire dalle 18 i ragazzi della Consulta Giovani Lipomo accoglieranno tutti con unaperitivo e, a seguire, la paella (anche da asporto). Dalle 20.30 dj-set degli FNF per una serata tutta da ballare in un contesto di sano divertimento adatto a tutte le età. Domenica 21 luglio, dalle 10, si svolgeranno le sfide di volley e di calcio (per chi fosse interessato, contattare Roby al 340 0656825).

Rezzago - Sagra del pesce organizzata dalla Pro Rezzago per sabato 20 luglio. Alle 18-18.30 asporto, dalle 19 cena in loco; alle 21 musica con BarbaPalanca.

Valbrona - Sabato 20 luglio Mercatino e Menagrama in concerto: dalle 15 al parcheggio del campo sportivo ci sarà il 2° mercatino dell’artigianato e dell’usato, dalle 19 al bar Trento’s lo street food e dalle 20.30 in area ricreativa il concerto folk/rock con i Menagrama.

Cosa fare a Cantù e nel Marianese nel weekend

Cantù - Proseguono gli eventi dell’Estate canturina. La rassegna di eventi organizzata dal Comune di Cantù con la cooperativa Mondovisione e le associazioni del territorio, prevede anche in questo fine settimana appuntamenti destinati a grandi e più piccoli.

Si parte con la giornata di domani, sabato 20 luglio. Alle 21, in piazza Garibaldi, si svolgerà «Serate di Nomadelfia»: si tratta di uno spettacolo travolgente e corale, con canti, danza e coreografie spettacolari. L’organizzatore dell’evento è Nomedelfia. In villa Calvi, invece, domenica, alle 21, torna il Teatro in corte. Sarà ospite dell’evento questa volta il gruppo teatro L’agorà di Carate Brianza con lo spettacolo «La purtinara del cinquantadù». L’organizzatore dell’evento è la pro loco Per Cantù. Infine venerdì prossimo, 26 luglio, alle 21 in villa Calvi ci sarà il Festival di teatro di figura a cura di Ivano Rota, con lo spettacolo «Al paese di Triuciolo 2024». L’organizzato è l’associazione Teste di legno per il mondo».

Mariano Comense - In Villa Sormani sabato 20 luglio, alle 20.30 spazio alla musica con «Battisti» by Exodus. A seguire, domenica 21 dalle 17, ci saranno i gonfiabili, mercatini degli hobbisti, aperitivo e concerto «Pink Floyd» by «Learning to Floyd».

Cabiate - Prosegue il fitto programma dell’estate da vivere in paese tra film e serate danzanti. Domani sera, alle 21.30, ci sarà il terzo appuntamento con «Cinema sotto le stelle» con protagonista «Perfect days» di Wim Wenders. L’ingresso costa quattro. Dopo «Io capitano» e «C’è ancora domani», la sindaca Maria Pia Tagliabue traccia un primo bilancio provvisorio dell’iniziativa organizzata in collaborazione con «Controluce»: «Siamo molto contenti. C’è stata un’ottima risposta da parte dei cittadini. La location è molto bella con il chiosco e una piacevole brezza estiva». «Cinema sotto le stelle» proseguirà sabato prossimo con «Barbie »e quello dopo ancora, il 3 agosto, quando «Assassinio a Venezia» sancirà la fine di questa edizione. In collaborazione con il gruppo «Fan dà i Man», invece, è stato organizzato «Ballando sotto le stelle». Domenica 28, al centro anziani, ci si potrà divertire con ballo liscio, balli di gruppo e baby dance. La serata inizierà alle 20.30. L’evento, precedentemente fissato per il 21 giugno, era stato rinviato a causa del maltempo che attanagliava il paese. Sarà un fine settimana da vivere tutto in paese, quindi, tra grandi film e ottima musica.

Carugo - Si terrà sabato l’escursione storico naturalistica per andare alla scoperta della riserva naturale. Il ritrovo è alle ore 8.45 nel parcheggio di via XXV Aprile, l’iscrizione è obbligatoria. Dal punto di incontro il percorso proseguirà fino al fontanile della testa del Nan per poi raggiungere la cascina Sant’Ambrogio. La visita guidata sarà tenuta da vari esperti della riserva e il rientro è previsto per le 13. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Parco Regionale Groane-Brughiera, Seregn de la memoria e l’Associazione Museo «Nel Novecento».