Cucciolata di sette meticci abbandonata in una scatola: appello per adottarli

Cucciolata di sette meticci abbandonata a bordo strada, in una scatola: rivenuti da un cittadino, che lancia l'appello per chi volesse dare loro una nuova vita adottandoli.

L'appello per adottarli

Tutto è successo nel pomeriggio di giovedì 28 dicembre: ad Albese, in particolare, è stata rinvenuta a bordo di una strada una scatola in cartone contenente sette cuccioli meticci, di circa una settimana di vita.

A ritrovarli un uomo che ha immediatamente provveduto a divulgare un appello tramite i social network affinché i cuccioli abbandonati possano essere adottati.

"In una scatola del vino c'erano sette meticci di circa una settimana di vita, abbandonati senza neppure una copertina per tenerli caldi. Purtroppo uno di loro, il più debole e ipotermico, non ce l'ha fatta. Ma per gli altri abbiamo trovato una brava balia che li accudirà nella fase di allattamento e fino allo svezzamento. Dopo lo svezzamento verranno trasferiti in Valbasca e solo in quel momento saranno adottabili".

La speranza è dunque che i cuccioli, dopo l'abbandono, possano ritrovare una nuova vita.