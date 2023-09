Festival audiovisivi lariano: arriva la seconda edizione

La seconda edizione del Festival Audiovisivi Lariano sta per iniziare. La rassegna ha l'obiettivo di promuovere l'arte dell'audiovisivo fotografico amatoriale ed è organizzata da diversi club e circoli sparsi sul territorio lariano.

L'evento si svolgerà a tappe in diverse sale del territorio e una giuria tecnica premierà i migliori audiovisivi. Ci sarà anche un premio speciale decretato dal pubblico e uno per il circolo con più autori ammessi.

La prima tappa si svolgerà venerdì 8 settembre alle 21, presso la biblioteca comunale di Inverigo, in via Carlo Bianchi (nella foto). Durante la serata verranno proiettati 14 audiovisivi in concorso.