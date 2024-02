Gruppo Serratore ha presentato la nuova Lancia Ypsilon realizzata in collaborazione con Cassina

Nella rinnovata concessionaria di Albese con Cassano, il Gruppo Serratore ha lanciato ieri sera la tanto attesa nuova Lancia Ypsilon 2024, segnando l'inizio di una nuova era per il marchio italiano. Dopo più di un decennio di successi con il modello precedente, la Ypsilon si reinventa completamente, portando con sé un'aria di freschezza e innovazione.

L'auto è stata realizzata in collaborazione con Cassina

In collaborazione con Cassina, rinomato marchio nel mondo dell'interior design, la nuova Ypsilon non solo segna un punto di svolta per il marchio Lancia, ma conferma anche l'importanza del legame tra il settore automobilistico e quello dell'arredamento e del design. Questa partnership ha dato vita all'Edizione Limitata Cassina 1, un omaggio al 1906, l'anno di fondazione del marchio Lancia, che sarà prodotta in soli 1906 esemplari dedicati al mercato italiano.

Una delle innovazioni più attese della nuova Ypsilon è la filosofia rivoluzionaria nella progettazione degli interni, frutto della collaborazione con Cassina. Questa nuova concezione promette di ridefinire gli standard del settore automobilistico, integrando il comfort e lo stile distintivo di Cassina all'interno dell'abitacolo.

L'evento ha anche offerto l'opportunità di incontrare il Direttore Generale della Serratore S.p.A., Giuseppe Pesce, il quale ha delineato i piani ambiziosi dell'azienda per il futuro. Tra le prospettive più rilevanti figura l'apertura di un nuovo concessionario a Valmadrera, segnando così una significativa espansione nel territorio lecchese.

L'annuncio della nuova Ypsilon e della partnership con Cassina rappresenta solo l'inizio di una nuova fase di crescita e innovazione per il marchio Lancia sotto l'egida del Gruppo Stellantis. Con un occhio al passato e uno al futuro, Lancia si prepara a conquistare nuovamente il cuore degli appassionati.