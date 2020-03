In linea con quanto stabilito dal DPCM dell’11 marzo per l‘emergenza sanitaria nazionale in corso a causa del Coronavirus, il servizio ferroviario di Trenord sarà rimodulato “sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”. Lo ha comunicato la società che gestisce il trasporto ferroviario nella nostra regione.

Il Coronavirus “rallenta” i treni: Trenord riduce il servizio del 40%

“Da oggi e progressivamente entro domenica, Trenord attuerà un piano di riduzione del servizio su tutte le linee. Gli orari rimodulati saranno pubblicati sulle pagine di ogni direttrice consultabili su sito e app. L’aggiornamento del motore di ricerca degli orari è in corso e si concluderà nelle prossime ore”. Saranno garantiti i collegamenti su tutte le linee. “L’offerta viene rimodulata sulla effettiva domanda di servizio che, a partire dalla giornata di giovedì 12 marzo, è calata dell’85%. In particolare, sulle linee suburbane il servizio avrà cadenza oraria al di fuori delle ore di punta (9-16) e dopo le 20; non circoleranno i treni di rinforzo che, durante la normale frequentazione, aumentano la capacità di trasporto sulle principali direttrici; l’offerta viene ridotta sulle linee dove il servizio è in larga parte coincidente come ad esempio le suburbane S2-S4, S1-S3, S5-S6- S9-S11. Sulle principali linee suburbane, il servizio terminerà alle ore 23″.

Trenord riduce i treni del 40%

“Pur a fronte della consistente dimunuzione dei viaggiatori, in Lombardia l’offerta di Trenord resterà molto ricca, con circa 1300 treni al giorno, il 40% in meno del consueto. La rimodulazione dei servizi interesserà anche le attività di vendita dei titoli di viaggio e assistenza: saranno ridotti gli orari di apertura delle biglietterie Trenord”.

Ulteriori informazioni sul sito trenord.it e sull’App Trenord.