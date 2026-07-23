Incidente mortale, un anno di reclusione all’automobilista che tagliò la strada a Thomas Imperial

Incidente mortale a Montano Lucino, patteggia a un anno l’automobilista che tagliò la strada a Thomas Imperial.

Incidente mortale, un anno di reclusione

Ha patteggiato un anno di reclusione il 79enne che giovedì 6 marzo dello scorso anno provocò un incidente stradale a Montano Lucino, in cui perse la vita Imperial, residente a Bulgarograsso. Il giudice, inoltre, gli predisposto la sospensione della patente per 16 mesi. Lo scontro avvenne lungo via Industria. Il conducente, a bordo di una Opel Mokka, svoltò all’improvviso verso sinistra per entrare nel parcheggio dell’area commerciale e tagliò la strada al bulgarese che stava arrivando dalla direzione opposta in sella alla sua moto. Nonostante la brusca frenata, Imperial non riuscì ad evitare l’impatto con l’auto e riportò delle ferite fatali, lasciando nel dolore un’intera comunità, a partire ovviamente dalla sua famiglia: i genitori, la sorella, la moglie e i tre figli.

“Permetteteci posizionare una targa ricordo dove è morto mio marito”

“La perdita di mio marito ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra vita – commenta la moglie Federica – Oggi mi ritrovo da sola a crescere tre figli, con il dolore quotidiano di quanto accaduto nel 2025 e con la consapevolezza che quel tratto di strada continua a rappresentare un rischio concreto per chiunque lo percorra. Vedere ogni giorno manovre pericolose proprio nel punto in cui la mia famiglia è stata distrutta rende tutto ancora più difficile. La sospensione della patente per 16 mesi ci lascia francamente sbigottiti perché significa che, tra poco, potrà tornare a guidare”. La moglie prosegue: “Non voglio puntare il dito contro nessuno, ma chiedo con il cuore in mano che si intervenga al più presto per rendere quella strada più sicura. Un limite di velocità non basta se la conformazione della strada spinge a correre o a fare manovre azzardate: servono misure concrete, come una striscia continua e una nuova viabilità, affinché nessun’altra famiglia debba provare lo stesso dolore. Inoltre, chiediamo alle istituzioni di poter posizionare una piccola targa commemorativa che ci consentirebbe di ricordare mio marito con la dignità e il rispetto che merita”.

“Tuteliamo i familiari delle vittime della strada”

Nell’udienza preliminare di oggi il Tribunale di Como ha accolto il patteggiamento a un anno di reclusione dell’automobilista. “Il patteggiamento chiude la vicenda sul piano penale, ma è evidente che nessuna sentenza o misura giudiziaria potrà mai ripagare la perdita di un padre e compagno di vita, di un figlio e di un fratello, né colmare il vuoto lasciato in una famiglia con tre bambini piccoli – spiega il referente Fernando Rosa, referente di Giesse Risarcimento Danni, società che ha assistito i familiari della vittima – Come realtà al fianco dei familiari delle vittime della strada, prendiamo atto della decisione della magistratura. Per noi la priorità assoluta rimane la massima tutela e il giusto sostegno a questa madre e ai suoi figli in questo momento così difficile. L’auspicio è che vicende dolorose come questa facciano comprendere quanta responsabilità ci sia ogni volta che ci si mette alla guida e spingano chi di dovere a rendere finalmente sicuri i tratti stradali più a rischio come quello in cui ha perso la vita Thomas Imperial”.