Siamo ormai arrivati all'ultima puntata della nostra iniziativa green dal titolo "Facciamo un orto molto speziale!" e come ultima bustina di sementi in regalo con i nostri settimanali ci sarà l'Indivia scarola verde. Tuttavia, il nostro percorso tra i "frutti" della Terra non finisce perché nelle prossime tre settimane vi offriremo delle sementi di fiori per colorare e profumare i vostri balconi o terrazzi, con l'iniziativa "Facciamo fiorire la nostra terra!". E, successivamente, con le ultime due bustine ci saranno delle sorprese...

L'indivia scarola verde in regalo con i nostri settimanali

Tornando al nostro ultimo ortaggio, da sabato 15 aprile (uscita anticipata per le festività pasquali) ecco solo per voi i semi di indivia scarola verde a cuore pieno, forniti da Franchi Sementi, grazie al sostegno di Novatex Italia.

Questa varietà, conosciuta anche comunemente come scarola, si presenta con grossi cespi pieni e compatti a foglie grandi, tondeggianti con margine crespato, tenere e croccanti. E’ una pianta abbastanza rustica, ma vi daremo comunque qualche consiglio per una resa migliore.

E' una varietà medio-tardiva, che ama più il freddo che il caldo, infatti viene seminata meglio verso fine estate e rende bene per tutto l'autunno. L'unica accortezza è non bagnarla troppo perché potrebbe marcire.

Cruda o cotta, fa sempre molto bene e aiuta nelle diete

L’indivia scarola verde a cuore pieno può essere consumata sia cruda che cotta, ma il suo meglio lo dà, una volta cotta, in numerosi primi e secondi piatti. L’indivia è una pianta originaria dell’area mediterranea, nota già anticamente per i suoi benefici. L’indivia scarola è la più diffusa, dal sapore leggermente amarognolo e una consistenza croccante.

L’indivia contiene solo 11 calorie per ogni 100 grammi di prodotto. È ricca di numerosi nutrienti: acqua e sali minerali (Potassio, Ferro e Calcio), oltre che vitamine (A, C, K) e una grande quantità di fibre. Sono proprio queste sostanze che le conferiscono un’importante azione, fra le altre, antiossidante, depurativa e diuretica.

Inoltre, è tra le verdure con più alto contenuto di folati, una componente molto importante in gravidanza per lo sviluppo del bambino, ed essendo un alimento che induce facilmente sazietà, risulta quasi sempre presente nel regime alimentare ipocalorico per il dimagrimento.