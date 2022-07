Miss Italia, la comasca Rebecca vince il titolo regionale

Miss Italia, la comasca Rebecca Gaddi vince il titolo regionale Miss Eleganza Lombardia.

Appuntamento prestigioso quello di ieri, sabato 2 luglio, al Campo dei Fiori in viale Ticino, 82 a Gavirate, shopping center all’interno del quale, oltre ai numerosi negozi, sono inseriti un supermercato, un cinema multisala, un centro fitness e numerosi servizi come la Food Court, la zona co-working, la copertura wi-fi e molto altro, per l’attesissima finale regionale di Miss Eleganza Lombardia valida per il passaggio alle fasi nazionali della prima classificata. Miss Eleganza, titolo storico di particolare importanza che viene oggi assegnato anche in Finale Nazionale, è stato appositamente creato nel 1950 dal Patron Enzo Mirigliani per premiare Sophia Loren dalla quale rimase molto colpito, che si classificò al secondo posto al concorso. Per concorrere per il memorabile titolo, alle Miss è stato dato appuntamento sin dal primo pomeriggio per i consueti servizi fotografici, la realizzazione dei contenuti social per promuovere la loro presenza alla competizione al pubblico web&social, e per le prove definitive dello spettacolo serale sapientemente organizzato da Alessandra Riva di Rial Events esclusivista per la regione Lombardia delle selezioni del concorso Miss Italia.

Il tanto atteso spettacolo è iniziato con un’impattante coreografia delle Miss insieme alla madrina della serata Nika Durisova, fresca di vittoria alla Finale di Lovere dove si è aggiudicata il titolo di Miss Bella dei Laghi 2022. Nika ha indossato le ali da angelo realizzate da Mia L’arte del Riciclo, per un’uscita incantevole sul palco. Le Miss hanno dato il meglio di sé per aggiudicarsi la tanto desiderata fascia di Miss Eleganza Lombardia e il passaggio diretto alle fasi finali del concorso nazionale, ma ad avere la meglio è stata Rebecca Gaddi che si è aggiudicata oltre all’ambita corona e alla tanto desiderata fascia, anche un meraviglioso gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Angelini di Ceriano Laghetto (MB).

REBECCA GADDI (approdata alle Finali Regionali con il titolo Miss Golf club Rossera vinto giovedì 23/06) ha 24 anni di Como, 1,75 m, studentessa di medicina osteopatica con il sogno di diventare osteopata specializzata in bambini e donne in gravidanza; ama la danza, pratica danza moderna, contemporanea, hip hop e danze latine americane, infatti ha portato su palco un’esibizione di danza moderna sulle note di Easy on me.

A un passo dal titolo la seconda classificata ALESSIA PIOLINI (vincitrice del titolo Miss CC Campo dei Fiori il mese scorso), 20 anni di San Giuliano Milanese (MI) 1,74 cm di altezza, occhi miele e capelli biondi, oggi geometra si è diplomata in costruzione ambiente e territorio con 110 e lode, pratica danza moderna e aerea e per farsi conoscere si esibisce su palco con coreografia che esprime la sua grande passione per la danza. E’ una ragazza molto coscienziosa, le è stato insegnato che nella vita bisogna fare sempre il proprio dovere al meglio.

Mentre terza classificata VERONICA QUERCIA 1,69 m, occhi e capelli castani, Brescia, 21 anni, ama viaggiare, scoprire posti e culture nuove, motivo per il quale ha studiato lingue; nella vita è una life coach e sogna un giorno di fondare la sua accademia di coaching.