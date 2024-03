Oro mondiale per Chiara Colombo e Stefano Meroni

Esordio strepitoso per i due tandem erbesi

Vittoria incredibile contro la Gran Bretagna

Non ci poteva essere esordio migliore. Hanno iniziato i Mondiali di paraciclismo con una medaglia d'oro al collo l'eupiliese Chiara Colombo e il luraghese Stefano Meroni. Oggi, mercoledì 20 marzo, a Rio de Janeiro si sono laureati Campioni del mondo. Una vittoria contro la temutissima Gran Bretagna: i tadem composti da Chiara Colombo ed Elena Bissolati e da Stefano Meroni e Francesco Ceci hanno battuto gli avversari per tre centesimi regalando un'emozione grandissima.

E ora il tifo sale per le prove attese nei prossimi giorni...