Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto in palla vince il test con Club Italia per 5-0

Il penultimo test pre stagionale della Pallavolo Cabiate ha regalato il primo successo alle ragazze di coach Gilles Reali che ieri hanno ospitato e battuto tra le mura amiche le talentuose promesse del Club Italia anch'esse in preparazione del debutto nel campionato di B1 femminile. La Clerici Auto ha vinto il test match giocato su 5 set per 5-0 potendo giostrare tutte le atlete a disposizione. Le ragazze cabiatesi torneranno in campo già domani sabato 30 per affrontare ancora in casa l'ultimo allenamento congiunto di questo precampionato contro Villa Cortese.

Il tabellino di Clerici Auto- Club Italia 5-0

Parziali: 25-15, 25-19, 25-20, 25-2, 25-19

Cabiate: Bordignon 17, Biganzoli 14, Simonetta 13, Colombo 10, Maspero 6, Pellegatta 4, Pavesi 4, Chiesurin 4, Badini 2, Orsi 1. All. Reali.

Il calendario del pre campionato della Clerici Auto

Mercoledì 13 settembre Picco Lecco (A2)- Clerici Auto Cabiate 3-1

Mercoledì 20 settembre Futura Busto Arsizio (A2)- Clerici Auto Cabiate 2-2

Sabato 23 settembre Clerici Auto Cabiate-Legnano (B1) 2-2

Giovedì 28 settembre Clerici Auto Cabiate-Club Italia (B1) 5-0

Sabato 30 settembre Clerici Auto Cabiate-Villa Cortese (B1)