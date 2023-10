Progetto Giovani Cantù: anticipo amaro per il Viaggiatir Goloso U17 ko a Varese per 86-76

Derby amaro per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù caduta a Varese nell'anticipo del 6° turno d'andata del girone A del campionato Lombardo. Il Viaggiator Goloso di coach Mattia Costacurta infatti dopo avere condotto per oltre tre quarti si è dovuta arrendere in volata sul campo varesino per 86-76. Il Viaggiator Goloso tornerà in campo mercoledì 8 novembre in casa alle 19.30 quando chiuderà il girone di andata ospitando l'Aba Legnano.

Il tabellino di Pallacanestro Varese - Il Viaggiator Goloso Cantù: 86-76

Parziali: 15-16, 32-35, 58-59

Il Viaggiator Goloso Cantù: Molteni 13, Aru, De Rosa, Zimonjic 13, Calvio 7, Malano 12, Ghirardi 2, Rossi 4, Carlotta, Pavese, Panceri 13, Bandirali 12. All. Costacurta, Vice All. Crespi, Roncoroni.

Programma del 6° turno d'andata girone A U17

Venerdì 27 ottobre ore 21 Pall. Varese-Cantù; giovedì 2 novembre Legnano-Bernareggio; domenica 5 novembre Lissone-Varese Academy, Gallarate-Desio.

Classifica girone A Under Eccellenza

Pallacanestro Varese 12; Varese Academy 10; Cantù, Bernareggio 6; Aba Legnano 4; Lissone, Gallarate 2; Desio 0.