Serata contro la droga annullata, interviene Scientology e chiarisce la sua posizione.

Intervento di Scientology

La scorsa settimana era scoppiato il caso dopo che l’Amministrazione comunale aveva stoppato l’assemblea pubblica organizzata, nell’aula magna della scuola media, per venerdì 6 ottobre dall’"Associazione nazionale Carabinieri": ritiro del patrocinio ed evento saltato. La motivazione? La vicinanza a Scientology dell’associazione "Dico no alla droga", che avrebbe dovuto guidare la serata. "Per chiarire: la Chiesa di Scientology è orgogliosa di sostenere le associazioni, totalmente laiche, come Mondo Libero dalla Droga, che si occupano di prevenzione della tossicodipendenza, e lo fa in tutto il mondo (la Chiesa è presente in 165 Paesi del nostro globo), all’unico scopo di preservare la salute fisica e spirituale della nostra gioventù - spiega Ester Galli, della Chiesa di Scientology della Brianza - Al fine di raggiungere questo scopo, un lungo elenco di partner sensibili a questo problema (religioni, associazioni umanitarie, organi istituzionali, singoli cittadini) lavorano con la Chiesa di Scientology, ovunque". Galli prosegue: "Invito a raccogliere tutte le informazioni sulla campagna di prevenzione della tossicodipendenza. Chi è interessato a fare qualcosa in merito a questo problema può andare sul sito della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e scaricare, gratuitamente, gli opuscoli educativi e usarli per fare prevenzione. Per combattere questo cancro che sta divorando i nostri giovani, il nostro futuro, occorre un esercito di persone che facciano prevenzione, e la miglior prevenzione è l’educazione, l’informazione, il diffondere la verità sulla droga. Come sostiene il fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace contro la droga è l’istruzione”, e, in effetti, l’istruzione tramite gli opuscoli “La verità sulla Droga” ha dato notevoli risultati.