Si chiude il Carnevale Canturino digitale: appuntamento online questa sera

Il terzo ed ultimo appuntamento di questa edizione digitale del Carnevale Canturino 2021 dischiude le porte alla tradizionale celebrazione del Sabato Grasso. L’appuntamento che il Carnevale riserva ai propri appassionati sarà duplice e, come sempre, strepitoso e sorprendente.

Sabato 20 febbraio il crescendo di iniziative raggiungerà il suo apice. Infatti, alle 14,30, la Gran Sfilata del Sabato Grasso andrà in onda, in pompa magna, in simultanea sul sito (www.carnevalecanturino.it) e sul gruppo (www.facebook.com/CarnevaleaCantu) del Carnevale Canturino con la riproposizione delle dirette e delle sfilate dell’edizione 2020. Edizione bruscamente interrotta al termine della seconda domenica di corso, a motivo dell’emergenza sanitaria che impose il lockdown in tutta Italia.

L’occasione di sabato pomeriggio sarà, dunque, propizia per tornare ad ammirare quei carri maestosi per dimensioni e prodigiosi per meccanica che i carristi, faticosamente, avevano costruito durante i lunghi mesi invernali ma che, sfortunatamente, dovettero troppo presto venire ricoverati presso “La bottega di Truciolo”, in attesa di tempi migliori.

Ma la vera novità di quest’anno, che costituisce una sorta di “numero zero”, le prove generali, di un futuro Veglione per le prossime edizioni del Carnevale in presenza, è affidata a “Magia&Fantasia”, il Gran Galà on line del Carnevale Canturino. Alle ore 20 di sabato 20 febbraio, infatti, in contemporanea sul sito, sul canale YouTube e sul gruppo Facebook del Carnevale, uno spettacolo di magia e un

intrattenimento fiabesco e poetico allieteranno la serata conclusiva di questa edizione digitale. Non saranno necessari accrediti, prenotazioni, password, account, pin e altre diavolerie moderne per assistere a questo spettacolo (totalmente gratuito) che, siamo certi, saprà catalizzare l’entusiasmo di grandi e, soprattutto, dei più piccini, tutti riuniti in felice compagnia.

Apre la serata Fabio Frigerio, presidente del Carnevale Canturino, in veste di presentatore dell’evento. A lui spetterà anche il compito di rendere gli onori di casa agli artisti invitati ad animare questa serata tutta scoppiettante e divertente. La scaletta prevede il tributo alle tradizioni locali, affidato ad Alberto Savioni, un poeta che, nel 2017, recitò per uno spot del Carnevale Canturino, e molto altro.

