Addio a Luciano Salice

Aveva 88 anni e per molti anno ha condotto l'impresa Salice, fondata dal padre Arturo a Cantù.

L'impresa di famiglia

Luciano Salice si è spento a Carimate nella giornata di martedì 4 aprile. L'uomo, di 88 anni, lascia la moglie Ada e i figli Massimo e Francesca.

Stimato imprenditore, da anni era a capo dell'impresa di famiglia, fondata dal padre Arturo.

Luciano entrò in azienda alla fine degli anni Cinquanta assieme al fratello Giorgio, in contemporanea all'inizio della produzione di Arturo Salice di una linea di ferramenta per mobili nel nuovo stabilimento di Cantù.

Azienda tra le più importanti nella produzione di sistemi di apertura per il mondo dell’arredamento, Salice nel 1957 depositò il primo brevetto mondiale di cerniera invisibile a chiusura automatica e nel 1975 inaugurò il grande complesso di Novedrate, attuale sede dell'azienda.

Al cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore si è unita anche l'Amministrazione comunale di Novedrate.