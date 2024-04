Beach Volley, al campionato U17 femminile la coppia cermenatese

Il campionato di Beach Volley tenutosi a Mariano Comense ha visto partecipare anche la coppia targata Virtus Cermenate Giada Peverelli e Benedetta Ruiu.

Beach Volley, argento per la coppia cermenatese

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, domenica 14 aprile, alla Mariano Sports Arena il campionato di beach per società della categoria Under 17 femminile. Tra le 21 formazioni iscritte alla manifestazione anche la coppia targata Virtus Cermenate Peverelli Giada e Ruiu Benedetta.

Dopo una prima fase a gironi da tre squadre, che ha visto le virtussine arrivare al primo posto, nei quarti la coppia Peverelli-Ruiu ha avuto la meglio di Canzo per 2-0. Nella semifinale vittoria per 2-1 di Cermenate contro Intercomunale. In finale Peverelli-Ruiu si sono dovute arrendere alla coppia di PVI Ardor2K Arosio. Per la formazione cermenatese un ottimo argento.