Passaporto in Posta: dove già da ora in provincia di Como. E da luglio in tutti gli uffici d'Italia

L'estate si avvicina a grandi passi e chi deve viaggiare all'estero starà cercando di organizzarsi per fare o rinnovare il passaporto. Con tutte le difficoltà che abbiamo visto negli ultimi tempi. Ma la situazione potrebbe molto presto cambiare.

Passaporto in Posta: più di mille Comuni già attivi

A oggi sono 1.518 i Comuni dove è possibile fare il passaporto in Posta, ma l'obiettivo del Governo è che il servizio di richiesta e rinnovo sia disponibile in tutti gli uffici postali d'Italia. E la data stimata per il traguardo, annunciata da Poste Italiane, è il prossimo luglio 2024.

Passaporto in Posta: dove si può già fare oggi

Si chiama progetto Polis e si pone l'obiettivo di snellire le lunghissime attese per il rilascio o il rinnovo del passaporto che negli ultimi tempi hanno riguardato milioni di italiani, costretti a code lunghissime, open day e procedure d'emergenza per ottenere il documento. E così nei mesi scorsi è partito il progetto Polis, che ha dato l'opportunità di sbrigare la pratica anche negli uffici postali dei Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Passaporto in Posta: dove a Como e provincia

L’elenco completo degli uffici postali dove si può fare il passaporto in provincia di Como:

APPIANO GENTILE

BARNI

CERANO D'INTELVI

CERMENATE

CUCCIAGO

MOLTRASIO

PONTE LAMBRO

PROSERPIO

ROVELLASCA

SCHIGNANO

SORICO

Obiettivo: tutta Italia a luglio

Ma, come detto, da luglio il servizio dovrebbe allargarsi a tutta Italia. Lo ha spiegato il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al termine di un incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi, questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri".

"A oggi abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 uffici postali in tutt'Italia. Su indicazione del ministero dell'Interno ci siamo fatti parte attiva per l'estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle Questure e dei Commissariati, dallo scorso marzo abbiamo registrato più di 350 richieste sui 31 uffici postali in cui il servizio è attivo ed entro fine mese saranno già operativi oltre 130 uffici postali. Mi piace ricordare che oltre l'80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite poste italiane, con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche e soprattutto per l'ambiente".

