Biciclettata comunitaria per riscoprire il territorio

Biciclettata comunitaria, domenica 23 ottobre a Olgiate Comasco, alla riscoperta del territorio.

Biciclettata: tutti invitati a una domenica sui pedali

Domenica 23 ottobre nuovo appuntamento, "Salta in bici" grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale, "L'Isola che c'è" e BikEmotion Asd: una biciclettata alla scoperta del territorio limitrofo a Olgiate Comasco. Prima della partenza, presentazione del tragitto e attività di gioco con le carte opzione, per confrontarsi insieme sul futuro del Parco Boselli. E poi tutti in sella, alla riscoperta della storia e delle tradizioni locali, con un occhio attento alla sostenibilità ambientale e alla natura. In programma una pedalata di circa 10 chilometri a ritmo lento e senza difficoltà particolari, aperta a tutti, a cura di BikEmotion Asd.

Tre percorsi

L'itinerario sarà lungo tre percorsi ciclopedonali locali: la strada Cavallina, la linea dell’ex ferrovia Grandate-Malnate e il corso del torrente Lura. Per partecipare sono necessari una bici adatta o attrezzata per percorsi fuoristrada, il caschetto di protezione e una preparazione fisica di base. Ritrovo alle 9.30 al parco Boselli (Olgiate Comasco, via Carducci); rientro previsto intorno alle 12.30. In caso di maltempo: attività posticipata a domenica 30 ottobre.

Il progetto

"Salta in Bici" nasce per promuovere e incrementare l’uso della bici, in particolare tra i giovani e diffusamente in tutta la cittadinanza, nel Comune di Olgiate Comasco. Il progetto fa parte di due progetti più ampi, "Città più sostenibili e inclusive” e “1Planet4All” - Empowering Youth, Living EU values, Tackling Climate Change, realizzati da Fondazione Cesvi e sostenuti con il contributo di Fondazione Cariplo e dell’Unione Europea.