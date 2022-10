Blitz antidroga a Lambrugo, controlli a tappeto: smantellato un bivacco

Sono iniziati oggi, lunedì 10 ottobre 2022, i controlli a tappeto nell'erbese, in particolare a Lambrugo, dove le Forze dell'ordine stanno attuando un blitz antidroga per contrastare l'attività di spaccio, molto radicata in quell'area.

Un intervento in massa quello della Compagnia dei Carabinieri di Cantù: in particolare sono impiegati i militari del Nor al Comando del Tenente Diego Bonavera e i militari della Stazione di Lurago d'Erba al Comando del Lgt. Mastroianni. I controlli, iniziati questa mattina, proseguiranno fino a sera nel tentativo di presidiare la zona e di riuscire ad individuare e fermare alcuni dei malviventi che hanno trasformato Lambrugo in zona di spaccio, una delle più frequentate.

Smantellato un bivacco

Nel corso della mattinata le Forze dell'ordine hanno anche individuato e smantellato un bivacco adibito all'attività di spaccio. Uno dei classici punti di appoggio per gli spacciatori situati soprattutto nei boschi.

I controlli a tappeto