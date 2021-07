Cammina senza vestiti in via Milano a Cantù.

Attimi di grande stupore ieri, martedì 27 luglio 2021, nel tardo pomeriggio tra gli automobilisti che transitavano in via Milano a Cantù. Ad un tratto infatti è apparsa a bordo strada una donna che camminava senza vestiti. Non è chiaro cosa sia accaduto e per quale ragione la donna abbia compiuto questo gesto. Certo è che ben presto le immagini e i video che la ritraggono hanno cominciato a girare sui social. I presenti hanno chiamato le forze dell'ordine ma da quanto si apprende quando sono arrivate sul posto la donna si era già dileguata.

