Coronavirus, l’appello dei Vigili del Fuoco di Appiano: “Adesso siamo noi a chiedere il vostro aiuto”

In piena emergenza Coronavirus, anche i Vigili del Fuoco di Appiano Gentile fanno appello alla cittadinanza: “Restate a casa”.

“Cari cittadini appianesi e non, a seguito di questo difficile momento che tutti stiamo vivendo, abbiamo deciso di lanciare un accorato appello al vostro buon senso. Noi per scelta dedichiamo ogni giorno della nostra vita a portare soccorso a chi ne ha bisogno. Adesso siamo noi a chiedere il vostro aiuto, dal più piccolo al più grande, per sconfiggere questo virus e riprenderci la nostra vita quotidiana ma soprattutto per preservare la salute di tutti” spiega il caposquadra che si è fatto portavoce in un video realizzato dal distaccamento.

“Vi chiediamo con il cuore in mano: per favore restare a casa. Grazie! I vostri pompieri” la conclusione del messaggio.