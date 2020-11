Lockdown con le attività chiuse è l’e-commerce a farla da padrone, anche a Como

In un periodo di forte crisi sanitaria, economica e sociale, in cui molte attività sono state costrette al licenziamento dei dipendenti o persino alla chiusura, guadagna davvero chi sfrutta a suo favore le possibilità offerte dall’e-commerce. Esemplare il caso Amazon, cui fatturato è cresciuto del 40% nel corso del terzo trimestre di quest’anno. Di seguito, analizziamo alcuni dati riguardanti il nostro Paese.

E-commerce in Italia: entrate oltre i 18 milioni di euro

Come sottolineato dal sito online Statista, per quanto concerne l’economia italiana si prevedono, nel 2020, entrate nel mercato dell’e-commerce pari a 18.268 milioni di euro, con un tasso di crescita annuale del 6,8% e un conseguente volume di mercato di 25.339 milioni di euro raggiunto entro cinque anni. A farla da padrone nel commercio online è sicuramente il settore della moda, con un volume di mercato previsto di 5.083 milioni di euro per quest’anno.

La penetrazione degli utenti (ossia la percentuale di utenti online che si rivolgono a questo tipo di acquisti) sarà del 55,1% nel 2020, e dovrebbe toccare le soglie del 67,5% entro il 2025. Il ricavo medio per utente (ARPU, acronimo per Average Revenue Per User) dovrebbe ammontare a 548,44 euro.

Consumatori italiani: sempre di fretta e sempre più mobile

Rispetto agli acquirenti, sempre Statista rileva dati interessanti: il 37% degli italiani sembrerebbe disposto a spendere di più, pur di avere una consegna molto più rapida dei prodotti, e per il 59% dei clienti e-commerce è fondamentale la possibilità di stabilire data e ora di consegna.

Inoltre, come sottolinea PricewaterhouseCoopers (PwC), circa il 24% dei consumatori preferisce acquistare da mobile (ambito in continua ascesa), mentre il 23% compra ancora da computer e soltanto il 16% provvede alle spese da tablet. Di fronte a questi dati, non stupisce dunque la previsione di Statista: a livello globale, il mondo e-commerce mobile potrebbe incassare circa 3,5 trilioni di dollari nel prossimo anno, ricoprendo circa tre quarti delle vendite del commercio online.

Il confronto: evoluzione dell’e-commerce in Italia dal 2018 ad oggi

Le informazioni sopra riportate sono significative per un Paese come il nostro, in cui storicamente i cittadini sono meno inclini all’impiego delle tecnologie. In realtà, già nel 2018 si erano fatturati, in Italia, circa 41,5 miliardi di euro da questo tipo di acquisti, con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente.

Inoltre, come rilevato dalla Casaleggio Associati, le piccole imprese italiane che vendevano online nel 2018 rappresentavano una quota del 9%: oggi dovrebbero aggirarsi attorno all’11%. Ci stiamo dunque avvicinando alla media europea, pari al 15%.

Amazon e il suo decimo anniversario italiano

Il 202o segna il decimo anniversario di Amazon in Italia. La società di Bezon, sempre più ricco nel contesto pandemico, ha contribuito alla crescita economica del nostro Paese, in termini di innovazione, investimenti e crescita dell’occupazione.

Come ha sottolineato Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es: “Da quando abbiamo aperto Amazon.it 10 anni fa, abbiamo investito oltre 5,8 miliardi di euro nell’economia italiana e nei suoi talenti, impiegando stabilmente migliaia di persone che ricevono fin dal primo giorno una retribuzione competitiva e benefit. Sono particolarmente orgogliosa di come il nostro team in crescita e il nostro investimento a favore di clienti e delle piccole imprese italiane contribuiscano alla prosperità dell’Italia, creando migliaia di posti di lavoro aggiuntivi attraverso effetti indiretti e aprendo nuove opportunità per colleghi, partner commerciali, provider di servizi e fornitori”.

E-commerce a Como: forte aumento causa lockdown

Anche la nostra provincia ha visto, quest’anno, un forte aumento degli acquisti online, a causa dell’impossibilità di effettuare spese in presenza e della chiusura forzata e temporanea delle attività non essenziali. Ad esempio, nel mese di aprile si è assistito a un incremento del 163% dei pacchi e-commerce consegnati rispetto allo stesso periodo del 2019, come registrato da Poste Italiane.

Per favorire la pratica del commercio online, la nostra Regione ha anche stanziato, insieme a Unioncamere, 2,6 milioni di euro a fondo perduto, destinati alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia che volessero sviluppare e rafforzare la propria presenza sui mercati esteri tramite lo strumento e-commerce. Il bando è scaduto in data 11 settembre 2020.

Martina Sangalli