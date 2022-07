Ancora un po' di instabilità in Lombardia poi torna il sole | Meteo weekend

Il weekend inizierà con un venerdì pomeriggio/sera all'insegna dell'instabilità per un passaggio in quota di correnti fresche, umide atlantiche che porteranno temporali a macchia di leopardo su gran parte della regione. Sabato e domenica più stabile e temperature in leggera risalita. Le previsioni meteo dell'esperto Christian Brambilla.

Le previsioni

Venerdì 29 luglio 2022: soleggiato fino a metà pomeriggio, tra il tardo pomeriggio e l'inizio della sera sviluppo di nuvole cumuliformi a partire da ovest con l'innesto di temporali a macchia di leopardo a seguire anche su centro e poi a metà/tarda serata anche su est regione. Temperature massime tra 30/32 gradi.

Sabato 30 e domenica 31 luglio 2022: tempo soleggiato e stabile su tutta la regione. Minime 18/20 gradi, massime 32/33 gradi.