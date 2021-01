Arriva il Favonio (Fohn), su le temperature | Previsioni meteo Lombardia

Da domani, mercoledì 13 gennaio 2021, il clima subirà un temporaneo cambiamento per via di correnti favoniche tra il debole e il moderato in pianura, tra il moderato e il forte sui monti, con anche il forte rischio di valanghe.

Arriva il Favonio (Fohn), si alzano le temperature

Il fohn, spiega l’esperto meteo Christian Brambilla, determinerà un sensibile rialzo delle temperature sia in pianura che sui monti.

Mercoledì: al mattino cieli poco nuvolosi in pianura, in giornata soleggiati. Su Alpi di confine (Valchiavenna, alta e media Valtellina) nuvoloso od irregolarmente nuvoloso con episodi di nevischio.

Temperature min -5/-3 gradi nelle aree verdi, -2/’ gradi nelle aree urbane, massime tra 10/12 gradi nelle zone centro/occidentali della regione (valori localmente più alti nella fascia pedemontana Comasca, Varesotto, Lecchese), 7/9 gradi su est e sud/est regione.

Giovedì: al mattino cieli poco nuvolosi in pianura, in giornata soleggiati. Su Alpi di confine (Valchiavenna, Alta e media Valtellina) nuvoloso od irregolarmente nuvoloso con episodi di nevischio.

Temperature min 2/4 gradi, massime tra 10/12 gradi nelle zone centro/occidentali della regione, 6/9 gradi su est e sud/est regione. In serata arrivo di nuvole con possibile nevischio in nottata fino alle zone nord comasche, nord lecchesi e centro/nord bergamasche.