Il 17 gennaio a Santa Caterina i Campionati Italiani Sci Alpinismo individuali assoluti

Domenica 17 gennaio, sulle nevi di Santa Caterina Valfurva, si svolgeranno i Campionati Italiani Sci Alpinismo individuali assoluti. L’organizzazione dell’evento è stata affidata allo Sci Club Alta Valtellina in collaborazione con Cancro Primo Aiuto Onlus, Pro Loco Valfurva e Santa Caterina Impianti, supportati da Regione Lombardia.

Bisognerà attenersi al protocollo Covid19 – FISI gare federali, in essere, per atleti, tecnici e staff organizzativo – quindi non sarà possibile la presenza di pubblico alla gara: il comitato organizzatore, però, sta lavorando anche a una diretta live dell’evento, per tutti coloro che volessero “essere presenti”.

«Una bella sfida organizzativa, soprattutto in questo periodo – ha detto Davide Canclini, allenatore del team categorie “giovanili” della Nazionale Italiana di Skialp – ma la sinergia con il territorio, la collaborazione con gli sponsor e soprattutto il sostegno di Regione Lombardia e CPA Onlus, ci garantisce che sarà una bellissima occasione. Un evento importante come i Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpinismo è un banco di prova per il futuro. Sicuramente non mancherà lo spettacolo in gara, su un tracciato che alcuni atleti conoscono molto bene».

Il programma di domenica 17 gennaio prevede il ritrovo presso parterre pista Cevedale in centro paese alle 9.30: alle 10 la partenza degli Assoluti femminile e alle 10.30 quella degli Assoluti maschile.