Basket C Silver Le Bocce rinvia raduno e allenamenti per effettuare i test sierologici alla squadra

Basket C Silver comunicazione importante della società di Erba in vista dell’inizio della preparazione.

Basket C Silver il ritrovo era fissato per ieri venerdì 28 agosto ma se tutti i test saranno negativi, gli allenamenti cominceranno mercoledì prossimo

Ultima ora nel panorama nostrano del basket C Silver. Ieri sera, venerdì 28 agosto, avrebbe dovuto cominciare la stagione de Le Bocce Erba con il raduno della prima squadra ma invece così non è stato. La società erbese dopo le ultime comunicazioni della Federazione pallacanestro in merito ai test sierologici e tamponi previsti per l’attività sportiva dilettanti, ha deciso di rinviare la date del raduno e dell’inizio degli allenamenti come spiega lo stesso coach Mauro Tagliabue: “La società infatti ci ha comunicato di voler sottoporre tutto il gruppo squadra ai test sierologici previsti dal protocollo tra lunedì e martedì. Se tutto andrò bene e non ci saranno positivi nel gruppo contiamo di iniziare gli allenamenti già da mercoledì prossimo”. Per la prima settimana saranno svolte tre sedute di allenamenti alternando atletica e basket. Poi da venerdì 4 settembre la squadra salirà a Campodolcino per svolgere il tradizionale miniraduno in altura fino a domenica 6 con tanti allenamenti sul campo ma anche per fare gruppo. Da lunedì 7 settembre poi Le Bocce riprenderà a lavorare in palestra ad Erba.

Tutti i convocati al raduno de Le Bocce Erba 2020/21

Smaniotto Simone, Rigamonti Andrea, Losa Riccardo, Valsecchi Lorenzo (2000), Meroni Marco, Esposito Lorenzo (2000), Stillo Francesco (2001), Caimi Francesco (1999), Spreafico Marco (capitano), Marazzi Giovanni (2002), Corti Gianluca, Cesana Paolo, Sironi Daniele, Sirtori Vittorio (2001).

Lo staff tecnico de Le Bocce Erba C Silver

capo allenatore Tagliabue Mauro

assistente Del Vecchio Sergio

preparatore atletico Botta Giuliano

presidente Alfredo Corti

Dirigente Responsabile C Silver Mario Colombo

direttore sportivo Enzo Bloise