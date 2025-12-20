Cantù-Milano: torna il derby

Cantù ha sbandato all’inizio e poi ha ritrovato consistenza ma 29 punti subiti rimangono troppi. Brienza si ripresenta con De Nicolao, Bortolani, Green, Basile e Ajayi contro Mannion, Brooks, Guduric, Ricci e Dunston. I primi due del quarto sono del nuovo arrivato Green che fa saltare la difesa e segna due punti dalla media. Gli risponde Brooks con una schiacciata non indifferente. Green è entrato molto caldi e segna anche la sua prima tripla. Cantù torna a -4 ma Ricci respinge l’assalto con un’altra bomba e un post basso di pregevole fattura. Brienza vede l’intensità calare dopo il controparziale meneghino e chiama timeout. Striscione di ringraziamento degli Eagles per Cantù Next e applausi del palazzetto. L’uscita dal minuto di sospensione è una palla persa. Brooks, invece, non perdona e porta sul +12 i suoi. Basile tiene a contatto Cantù sbloccandosi dall’arco. Dunston ferma il contropiede con un fallo deciso e la terna confabula per capire che fallo assegnare. Alla fine non c’è l’antisportivo e il PalaDesio non la prende bene. 30-39 a a 6 minuti dall’intervallo lungo. Green segna un’altra tripla, 33-39. Bortolani in entrata fa proseguire il momento positivo dei canturini, Milano sembra avere meno energia e chiama timeout sul 35-39 a 5.33 dalla fine. Bortolani in lunetta trasforma e Cantù è sotto di sole tre lunghezze. Ballo stampa al ferro Shield, Nebo stoppa Sneed con ugual spettacolo e gli animi infervorano. Basile stampa sul primo ferro la tripla del pareggio ma i biancoblù sembrano più attivi in difesa. Ballo non riesce a schiacciare l’alzata di Bortolani. Rientrano Moraschini e Gilyard. Nebo corregge l’errore di Ellis, Brooks segna una tripla e in un men che non si dica i meneghini tornano sul +8, 36-44. Brienza chiama minuto di sospensione. Il mancato aggancio non deve aver conseguenze psicologiche su una Cantù che era riuscita a tornare in scia. Il rientro si traduce in un’altra persa di Bortolani con Nebo che trasforma il 36 a 46 a tre minuti dalla fine. A ridare fiato all’attacco canturino è Leday che prima commette fallo su Moraschini e poi si fa dare tecnico. Sneed in lunetta traduce il libero del tecnico mentre il capitano fa 1/2. Punteggio 38-46. Le due squadre si rispondono colpo su colpo e il divario rimane quello di +8 a favore di Milano quando si entra nell’ultimo minuto e mezzo. Green è chirurgico e sta facendo tutta la differenza del mondo, Cantù torna sotto di 5. Brooks scuote Milano con un’altra bella penetrazione. Fuori uno spento Gilyard dentro Bortolani. A 22 secondi dalla fine del secondo quarto Moraschini fissa il punteggio sul 47-52. Poeta sfrutta le sue occasioni e chiama minuto di sospensione. Ellis va per la schiacciata, Ajayi lo stoppa ma Dunston segue e viene mandato in lunetta. Altro conciliabolo tra i direttori di gara che vanno a rivedere l’azione su challenge di Milano. Poeta chiede l’antisportivo per Moraschini che, almeno sembrava, è andato sulla palla. Il responso è chiaro: fallo normale. Dunston fa 2/2. Cantù ha l’ultima palla, persa di Bortolani Si va alla pausa sul punteggio di 47-54.