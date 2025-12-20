Cantù-Milano: torna il derby

Per coach Brienza i primi cinque sono Gilyard, Bortolani, Sneed, Moraschini e Ballo. Risponde Poeta con Ellis, Brooks, Shields, Leday e Nebo. Palla a due vinta da Nebo, via alla diretta. Subito grandi fischi e Milano che prova a sfruttare la sua fisicità, la prima difesa canturina è arcigna e le “scarpette rosse” commettono infrazione di 24 secondi, accompagnati da un’ovazione. I primi due, tuttavia, sono di Ellis che sfruttano la persa di Cantù, tema ricorrente visto che anche la seconda azione si conclude con una vittoria difensiva meneghina. Leday segna la tripla dello 0-5 e Gilyard sbaglia il primo tiro della gara. Ellis aumenta il parziale. Bortolani, l’ex dal dente avvelenato, segna il floater del 2-7, l’Acqua S. Bernardo si sblocca. Leday è il protagonista dell’inizio di partita con due punti conquistati dal centro dell’area, Nebo segna su rimbalzo offensivo dopo l’errore di Sneed dalla lunga. Milano ha segnato 11 punti in tre minuti. Capitan Moraschini prova a infondere coraggio ai suoi con la tripla del 5-11. Shields risponde, 5-14. Bortolani ancora bene al ferro, Cantù deve salire di tono in difesa. Sneed, uomo che spesso fa la differenza, segna il canestro del -5 mentre il pubblico comincia a beccare gli arbitri e Poeta, reo di qualche protesta di troppo. Leday ne mette altri due e Milano prova ad aumentare l’intensità difensiva. Al posto di Brooks entra un sesto uomo di lusso, Marko Guduric. Il punteggio dice 9-16 a 4.30 dalla fine della prima frazione di gioco. Sneed si guadagna la linea della carità dopo un fallo subito su tiro da 3 e accorcia sul 12-16. Shields è un maestro offensivo ma Moraschini lo imita, Guduric si mette al lavoro con la tripla del nuovo +7, Sneed replica con un tiro dalla lunga ma Cantù fatica ancora a prendere le misure difensive. Per Milano entrano Mannion e Dunston. Moraschini continua a essere uno dei più aggressivi. Il primo cambio di Brienza arriva a otto minuti dall’inizio del primo quarto con Basile per Ballo e Ajayi per Bortolani. Pippo Ricci dall’angolo è una sentenza e Cantù torna a -8 trasformato subito in -6 da Ajayi su rimbalzo offensivo dopo errore di Basile. Esce Moraschini e fa il suo esordio il neoacquisto Green. Entra anche De Nicolao sul punteggio di 20-26 a un minuto dalla fine. Dunston fa due viaggi in lunetta che si traducono in un 3 su 4 e un punteggio di 20-29. Basile e Ajayi giocano bene assieme mentre l’ultimo tiro di Mannion è clamorosamente sbagliato. Il primo quarto termina 22-29.