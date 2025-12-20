Basket

Cantù-Milano: torna il derby

I ragazzi di coach Nicola Brienza vanno all'assalto dell'Olimpia in una partita cruciale

20/12/2025 alle 18:00

La Pallacanestro Cantù torna al PalaDesio per i ‘attesissimo derby contro Milano. I biancoblù arrivano da un periodo agitato con la sconfitta a Treviso che ha fatto peggiorare la sconfitta. I ragazzi di coach Nicola Brienza, tuttavia, devono ritrovare certezze e sicurezze in un palazzetto sold out e ribollente di passione. Per dare una svolta, la società ha deciso di intervenire sul mercato acquistando l’esperto Erick Green e lasciando andare il deludente Jordan Bowden. Dall’altra parte, l’Olimpia ha ritrovato serenità con Peppe Poeta in panchina ed è reduce da un impegnativo doppio turno in Eurolega con vittoria sul Real Madrid e sconfitta contro il Fenerbahce. Ci si aspetta, dunque, una partita difficile e affascinante in un ambiente infuocato.

Secondo quarto

Cantù ha sbandato all’inizio e poi ha ritrovato consistenza ma 29 punti subiti rimangono troppi. Brienza si ripresenta con De Nicolao, Bortolani, Green, Basile e Ajayi contro Mannion, Brooks, Guduric, Ricci e Dunston. I primi due del quarto sono del nuovo arrivato Green che fa saltare la difesa e segna due punti dalla media. Gli risponde Brooks con una schiacciata non indifferente. Green è entrato molto caldi e segna anche la sua prima tripla. Cantù torna a -4 ma Ricci respinge l’assalto con un’altra bomba e un post basso di pregevole fattura. Brienza vede l’intensità calare dopo il controparziale meneghino e chiama timeout. Striscione di ringraziamento degli Eagles per Cantù Next e applausi del palazzetto. L’uscita dal minuto di sospensione è una palla persa. Brooks, invece, non perdona e porta sul +12 i suoi. Basile tiene a contatto Cantù sbloccandosi dall’arco. Dunston ferma il contropiede con un fallo deciso e la terna confabula per capire che fallo assegnare. Alla fine non c’è l’antisportivo e il PalaDesio non la prende bene. 30-39 a a 6 minuti dall’intervallo lungo. Green segna un’altra tripla, 33-39. Bortolani in entrata fa proseguire il momento positivo dei canturini, Milano sembra avere meno energia e chiama timeout sul 35-39 a 5.33 dalla fine. Bortolani in lunetta trasforma e Cantù è sotto di sole tre lunghezze. Ballo stampa al ferro Shield, Nebo stoppa Sneed con ugual spettacolo e gli animi infervorano. Basile stampa sul primo ferro la tripla del pareggio ma i biancoblù sembrano più attivi in difesa. Ballo non riesce a schiacciare l’alzata di Bortolani. Rientrano Moraschini e Gilyard. Nebo corregge l’errore di Ellis, Brooks segna una tripla e in un men che non si dica i meneghini tornano sul +8, 36-44. Brienza chiama minuto di sospensione. Il mancato aggancio non deve aver conseguenze psicologiche su una Cantù che era riuscita a tornare in scia. Il rientro si traduce in un’altra persa di Bortolani con Nebo che trasforma il 36 a 46 a tre minuti dalla fine. A ridare fiato all’attacco canturino è Leday che prima commette fallo su Moraschini e poi si fa dare tecnico. Sneed in lunetta traduce il libero del tecnico mentre il capitano fa 1/2. Punteggio 38-46. Le due squadre si rispondono colpo su colpo e il divario rimane quello di +8 a favore di Milano quando si entra nell’ultimo minuto e mezzo. Green è chirurgico e sta facendo tutta la differenza del mondo, Cantù torna sotto di 5. Brooks scuote Milano con un’altra bella penetrazione. Fuori uno spento Gilyard dentro Bortolani. A 22 secondi dalla fine del secondo quarto Moraschini fissa il punteggio sul 47-52. Poeta sfrutta le sue occasioni e chiama minuto di sospensione. Ellis va per la schiacciata, Ajayi lo stoppa ma Dunston segue e viene mandato in lunetta. Altro conciliabolo tra i direttori di gara che vanno a rivedere l’azione su challenge di Milano. Poeta chiede l’antisportivo per Moraschini che, almeno sembrava, è andato sulla palla. Il responso è chiaro: fallo normale. Dunston fa 2/2. Cantù ha l’ultima palla, persa di Bortolani  Si va alla pausa sul punteggio di 47-54.

Primo quarto

Per coach Brienza i primi cinque sono Gilyard, Bortolani, Sneed, Moraschini e Ballo. Risponde Poeta con Ellis, Brooks, Shields, Leday e Nebo. Palla a due vinta da Nebo, via alla diretta. Subito grandi fischi e Milano che prova a sfruttare la sua fisicità, la prima difesa canturina è arcigna e le “scarpette rosse” commettono infrazione di 24 secondi, accompagnati da un’ovazione. I primi due, tuttavia, sono di Ellis che sfruttano la persa di Cantù, tema ricorrente visto che anche la seconda azione si conclude con una vittoria difensiva meneghina. Leday segna la tripla dello 0-5 e Gilyard sbaglia il primo tiro della gara. Ellis aumenta il parziale. Bortolani, l’ex dal dente avvelenato, segna il floater del 2-7, l’Acqua S. Bernardo si sblocca. Leday è il protagonista dell’inizio di partita con due punti conquistati dal centro dell’area, Nebo segna su rimbalzo offensivo dopo l’errore di Sneed dalla lunga. Milano ha segnato 11 punti in tre minuti. Capitan Moraschini prova a infondere coraggio ai suoi con la tripla del 5-11. Shields risponde, 5-14. Bortolani ancora bene al ferro, Cantù deve salire di tono in difesa. Sneed, uomo che spesso fa la differenza, segna il canestro del -5 mentre il pubblico comincia a beccare gli arbitri e Poeta, reo di qualche protesta di troppo. Leday ne mette altri due e Milano prova ad aumentare l’intensità difensiva. Al posto di Brooks entra un sesto uomo di lusso, Marko Guduric. Il punteggio dice 9-16 a 4.30 dalla fine della prima frazione di gioco. Sneed si guadagna la linea della carità dopo un fallo subito su tiro da 3 e accorcia sul 12-16. Shields è un maestro offensivo ma Moraschini lo imita, Guduric si mette al lavoro con la tripla del nuovo +7, Sneed replica con un tiro dalla lunga ma Cantù fatica ancora a prendere le misure difensive. Per Milano entrano Mannion e Dunston. Moraschini continua a essere uno dei più aggressivi. Il primo cambio di Brienza arriva a otto minuti dall’inizio del primo quarto con Basile per Ballo e Ajayi per Bortolani. Pippo Ricci dall’angolo è una sentenza e Cantù torna a -8 trasformato subito in -6 da Ajayi su rimbalzo offensivo dopo errore di Basile. Esce Moraschini e fa il suo esordio il neoacquisto Green. Entra anche De Nicolao sul punteggio di 20-26 a un minuto dalla fine. Dunston fa due viaggi in lunetta che si traducono in un 3 su 4 e un punteggio di 20-29. Basile e Ajayi giocano bene assieme mentre l’ultimo tiro di Mannion è clamorosamente sbagliato. Il primo quarto termina 22-29.

Prepartita

I cori degli Eagles hanno scandito l’avvicinamento alla palla a due. Il pubblico del PalaDesio è già pienamente inserito nel clima che si confà ai derby, soprattutto quelli che non si vivono da un po’. Alle 20 l’inizio della partita. La coreografia degli Eagles mostra Homer Simpson al centro di un profluvio di cartellino e il numero “1990”, anno di fondazione del gruppo ultras biancoblù.