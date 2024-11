“Economia In Circolo” a Lariofiere

"Economia In Circolo" si terrà venerdì 29 novembre a Lariofiere, a Erba. Organizzato da CircuitoLinx, il terzo appuntamento annuale del circuito di credito complementare coinvolgerà esperti, imprenditori e professionisti in un confronto sui temi della circolarità economica, della sostenibilità e delle opportunità di innovazione locale. L'evento, gratuito previa iscrizione, è pensato per chi è interessato a conoscere le prospettive di un modello economico più inclusivo e orientato alla valorizzazione delle risorse del territorio.

L'incontro si articolerà attraverso una serie di momenti di confronto, workshop e networking, con focus su tre tematiche principali: 1.Materiale: il riciclo e la rivalutazione del rifiuto come opportunità di produzione sostenibile. 2.Energetico: le sfide della transizione energetica e il riefficientamento delle risorse. 3.Finanziario: la circolarità del credito e la valorizzazione delle realtà locali. "Apertura del Villaggio della Circolarità" Il programma include l'“Apertura del Villaggio della Circolarità” dalle 15, con attività e workshop a tema sostenibilità. Durante questa fase, saranno presenti diversi speaker che presenteranno la loro esperienza e le loro case history. Alle 18.30 si terrà il convegno "Economia in Circolo", in cui relatori di spicco condivideranno le loro esperienze e proposte per un'economia più circolare. La serata si concluderà con una cena a buffet e un momento PR/Matching tra i presenti alle ore 20.30 (costo 50 LINX/€ a persona). Tra i relatori principali:

Marco Baudino, fondatore di Future Power Srl, che discuterà della rivalorizzazione dello scarto organico, illustrando come lo smaltimento efficiente possa trasformarsi in produzione di energia. Vincenzo Di Bella, esperto di E-Mobility, porterà esempi concreti di transizione energetica e delle sue applicazioni nel contesto della mobilità sostenibile e della guida assistita.

Gianluca Dettori, presidente di Primo Ventures SGR e di SardexPay, si concentrerà sulle monete complementari e sul loro ruolo nel riavvicinare le comunità locali all'economia reale.

Luca Fantacci, professore associato all'Università Bocconi, concluderà con una riflessione accademica sulla circolarità e la sostenibilità, valutandone l'impatto su imprese e società. "Economia In Circolo” rappresenta un'occasione unica per approfondire i temi della sostenibilità e dell'economia circolare, confrontandosi con alcuni protagonisti del settore e scoprendo modelli di business innovativi che possono portare valore alle comunità locali. Per iscriversi ad Economia in Circolo, è disponibile il form di adesione al link seguente.