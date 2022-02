Basket Promozione Lurate stoppa Villa Guardia ora raggiunta in vetta dai Cucciago Bulls

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione ieri sera si è giocato il 3° turno di ritorno nel girone Como2.

Basket Promozione nell'altro vibrante derby i Gladiatori di Albavilla battono all'overtime il Gigante Inverigo

Si è giocato ieri sera il recupero del 3° turno di ritorno nel girone Como2 del campionato di basket Promozione maschile. Fari puntati su due derby molto attesi. Il primo si è giocato a Lurate Caccivio dove i locali della Kaire Sport hanno inflitto il primo stop stagionale sul campo alla capolista Villa Guardia al termine di una sfida molto sentita e combattuta che non ha deluso le attese. Locali quasi sempre avanti ma il GSV non ha mai mollato e a pochi secondi dalla fine ha avuto in mano anche l'ultimo tiro che però si è infranto sul ferro. Di questo stop del GSV ha approfittato Cucciago che battendo in casa l'Alebbio è tornato in vetta al torneo. Secondo derby ricco di emozioni ad Albavilla dove i Gladiatori locali ieri hanno vinto ma hanno avuto bisogno di un overtime per domare i cugini del Gigante Inverigo. A completare il quadro il successo casalingo dell'Antoniana contro il fanalino Senna.

I risultati del 3° turno di ritorno del girone Como2

Giovedì 17 febbraio Kaire Sport Lurate Caccivio-GS Villa Guardia 60-58 , Cucciago Bulls-Alebbio Como 82-60, Albavilla-Inverigo 64-53 dts, Antoniana-Senna 86-70.

La nuova classifica del girone Como2

GS Villa Guardia, Cucciago Bulls 20; Gladiatori Albavilla 16; Kaire Sport Lurate Caccivio 14; Gigante Inverigo, Alebbio Como, Antoniana Como 8; Senna 2.

Ecco il cartellone del prossimo turno, 4° di ritorno girone Como2

Mercoledì 23/2 ore 21.30 Villa Guardia-Antoniana; venerdì 25 ore 21,30 Gigante Inverigo-Kaire Sport Lurate, Alebbio-Albavilla, Senna-Cucciago.