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A 8 anni Helena conquista il Trofeo Simoncelli

La prossima sfida sarà a metà novembre con il campionato europeo di minimoto sulla pista azzurra di Borgo Ticino.

A 8 anni Helena conquista il Trofeo Simoncelli

Lurate Caccivio ·

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A 8 anni conquista il Trofeo Simoncelli.

Ottimi risultati al Trofeo Simoncelli

Helena Laudi, residente a Lurate Caccivio, aveva già avuto modo di dimostrare il suo talento in sella. Capacità, passione e impegno mostrati anche durante le sei tappe dell’importante campionato. Da marzo a domenica 25 ottobre, la piccola campionessa, sostenuta da papà Andrea e da mamma Alice Mariani, ha dato tutta sé stessa nella categoria Primi passi, percorrendo in lungo e in largo lo Stivale.

“Siamo molto contenti”

“Nella penultima gara ha ottenuto un quarto posto in gara 1 e un altro quarto posto in gara 2, partendo 15esima – racconta papà Andrea – Siamo tutti molto contenti, soprattutto Helena: ha potuto mettersi alla prova e ha imparato veramente tanto. L’ultimo week-end è stato più difficile per problemi alla moto (40 cc e flangia 10, Ndr) e alcune penalità. In ogni caso, l’importante è fare esperienza e l’obiettivo è stato raggiunto anche grazie al supporto del Team Giampy, per il quale gareggia Helena, e del responsabile Giampaolo Giacomoni”.

Nuove competizioni all’orizzonte

Prossimo appuntamento a metà novembre con il campionato europeo di minimoto a Borgo Ticino. “Non sarà una facile sfida ma, anche in questo caso, sarà una buona palestra per la categoria Junior A, nella quale Helena gareggerà nella prossima stagione”.

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