A Bregnano arriva la carica dei 150 del 4° Overtime Streetbasket

Playground

Nel prossimo fine settimana torna in Brianza la quarta edizioe di un torneo 3contro3 molto atteso.

E’ tempo di Streetbasket, un overtime organizzato da Benzoni e il suo staff già sold out.

Overtime Streetbasket

Canestri all'aria aperta, sfide mozzafiato a ritmo di musica, un pizzico di adrenalina e tanto sano divertimento questo il mix "caliente" che offrirà anche quest'anno la quarta edizione di Overtime Streetbasket, il torneo di basket 3contro 3 che tornerà nel prossimo fine settimana a Bregnano. Un playground estivo diventato ormai un classico per i tanti appassionati che in 150 si daranno appuntamento sabato 12 e domenica 13 luglio su campi all'aperto presso Parco Cederna in quel di Bregnano. Un'autentica "carica dei 150" ospitata nel verde di Bregnano che per due giorni sarà la “capitale” dello streetball nostrano. Dopo il successo delle precedenti edizioni torna infatti campo Overtime Streetbasket, organizzato dalla giocatrice lariana del GS Villa Guardia Marta Benzoni affiancata dal suo collaudato staff per un'edizione che è già sold out da giorni. "Il nostro Streetbasket - dice l’ideatrice - è nato quasi per gioco da un’idea mia e di alcuni amici appassionati della palla a spicchi ma ora è diventata una bella realtà che quest’anno porterà in campo oltre 150 cestisti e 35 squadre di cui 10 femminili. Fa davvero molto piacere constatare come ogni anno diventiamo sempre più grandi e il livello è sempre più alto. Ci hanno chiamato da tutta la Lombardia e anche da fuori per partecipare, perfino da Bolzano, ma abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni in anticipo. Ora è già partito il conto alla rovescia in vista della prima palla a due della quarta edizione: l'appuntamento per tutti è per sabato 12 alle ore 10 del mattino poi si giocherà fino alle 19 presso il Parco Cederna di Bregnano e domenica 13 si ripeterà fino alle finali serali. Ricordiamo che le squadre vincitrici dei rispettivi tornei si qualificheranno per le finali nazionali a Roseto degli Abruzzi. Insomma il divertimento è assicurato in perfetto stile playground estivo con tanto basket all’aria aperta".