A Erba fine settimana con i banchetti elettorali

Elezioni regionali: arrivano i banchetti elettorali del centrodestra a sostegno del candidato Governatore Attilio Fontana.

Campagna elettorale in città

In previsione del voto per il rinnovo del Consiglio regionale dei prossimi 12 e 13 febbraio i partiti e i candidati affrontano il freddo per incontrare i cittadini. Domenica mattina il centrodestra era sul corso principale per promuovere i suoi candidati. La lista Fontana era presente con il candidato Marisa Cesana, sindaco di Monguzzo.

Presenti anche Fratelli d'Italia con i rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni

E il partito della Lega