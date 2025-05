Accoglienza bellissima: aperta la 53esima edizione del gemellaggio tra Olgiate e Liancourt - FOTO E VIDEO

Accoglienza all'insegna dell'entusiasmo, a Olgiate Comasco, per la delegazione del gemellaggio arrivata oggi, giobedì primo maggio, da Liancourt.

Il gemellaggio

Alle 11.30 il ritrovo nel salone dell'associazione "L'Alveare", in via Maestri Comacini: discorsi del sindaco Simone Moretti e della sindaca francese Laetitia Coquelle. A fare gli onori di casa il Comitato olgiatese - presieduto da Marco Cesana - che ha saputo rinnovarsi, proponendo un ricco programma di ospitalità ai 35 amici giunti da Liancourt. Un vincolo di amicizia che dura da 53 anni. Un continuo scambio sociale e culturale, con la traduzione simultanea di Giuliana Casartelli.

Aperitivo di benvenuto e buffet

Ad accogliere la delegazione transalpina, un aperitivo di benvenuto e un pranzo a buffet. Curiosità: il primo cittadino olgiatese ha preparato per l'occasione 90 porzioni di tiramisù. Una modalità conviviale, tra applausi e il tipico canto del gemellaggio, che ha subito dimostrato quanto sia gioioso il gemellaggio.

Il programma

Ben 19 famiglie olgiatesi spalancano le porte di casa agli ospiti. Nel pomeriggio di oggi l’inaugurazione della meridiana donata dagli amici francesi: alle 16.30 in Villa Peduzzi. Venerdì 2 maggio gita ad Aosta e al Forte di Bard e gustosa visita a "La Maison du lard". In serata la possibilità di assistere al «Concerto di primavera» del "Corpo musicale olgiatese". Sabato 3 maggio giornata libera, in serata la cena di gala con intrattenimento musicale al ristorante La Madonnina a Cantello. Infine, domenica 4 maggio, alle 11 in Sala consiliare il ricevimento ufficiale dell’Amministrazione comunale, sottolineando la valenza del gemellaggio. L’esperienza si concluderà col pranzo nelle famiglie ospitanti, prima della ripartenza degli amici francesi verso Liancourt.