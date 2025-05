Accoglienza entusiasmante per i 7grani in Madagascar tra concerti, incontri e due chiacchiere con Andrea Pirlo

Gli applausi, l'immersione tra il pubblico, visite e incontri emozionanti in Madagscar per i 7grani: la band con radici a Olgiate Comasco ha vissuto un'esperienza eccezionale.

Il viaggio

La band composta dai fratelli Fabrizio, Mauro e Flavio Settegrani è stata ospite e protagonista del First Buddha’s Birthday and World Peace Art Festival 2025. Viaggio dal 2 all'8 maggio, per prendere parte a un evento di portata internazionale. La prima edizione del festiva che ha trasmesso un messaggio di pace.

I concerti

I 7grani si sono esibiti insieme all’Orchestra Sinfonica Jinghui Guangxuan, composta da monaci buddisti. Nel 2015 l’orchestra ha conquistato il Guinness World Record come il più grande gruppo di arte musicale Zen composto da soli monaci. Evento eccezionale nella cornice del Tempio Xizu - unico buddista del Madagascar - all’interno del monastero di Xizu, sul Monte Lok, ad Andranovelona, a una cinquantina di chilometri di distanza dalla capitale Antananarivo. Un momento di incontro tra culture differenti, all'insegna della musica.

Testimonial insieme ad Andrea Pirlo

Partecipazione significativa, anche per gli incontri con le molte personalità presenti. Insieme ai 7 grani, ad esempio, un testimonial popolarissimo come il campione del mondo di calcio Andrea Pirlo. "Martedì - racconta Mauro Settegrani, chitarrista - dopo giorni di prove, visite in luoghi fantastici e incontri con persone incredibili, è stato il giorno del nostro concerto. Molto emozionante suonare e partecipare alla cerimonia del compleanno di Buddha. Il finale è stato pazzesco: tutti sul palco, tanti bambini. Siamo rimasti un’ora a fare fotografie insieme al pubblico". Mercoledì 7 maggio il concerto con l’orchestra dei monaci del Tempio Xizu. Giovedì la partenza per il rientro in Italia.