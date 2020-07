ACF Como domani sera Open night del calcio femminile giovanile

ACF Como il club lariano ha organizzato un appuntamento per sabato 18 luglio.

Appuntamento da non perdere quello di domani sabato 18 luglio per l’ACF Como che alle ore 19 presso il Centro Sportivo di Appiano Gentile in viale dello Sport ha organizzato un Open night del calcio femminile durante il quale svi svolgerà la presentazione del suo nuovo progetto tecnico che coinvolgerà il settore giovanile nella prossima stagione 2020/21. La serata sarà aperta non solo a tutte le giocatrici del club del presidente Verga ma anche a tutte le ragazze interessate a conoscere da vicino il mondo ACF e perchè n volessero farne parte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il tel. 3348445977 (Gianni) o 3471351959 (Italio).