È stato ufficialmente definito lo staff tecnico che supporterà coach Francesco Vitucci nel lavoro quotidiano con la prima squadra della Pallacanestro Cantù durante la stagione sportiva 2026-27.

Acqua S. Bernardo Cantù, definito lo staff di coach Vitucci

Si parte dalla conferma di Mattia Costacurta, giunto così al suo quarto anno consecutivo sulla panchina dell’Acqua S.Bernardo, dopo il brillante percorso nel settore giovanile del Progetto Giovani Cantù.

“Voglio ringraziare il Club, – commenta Mattia Costacurta – il GM Giofrè e coach Vitucci per avermi confermato la loro fiducia. Per me è un orgoglio poter proseguire la mia carriera in Pallacanestro Cantù. Non vedo l’ora che inizi questa nuova e importante stagione”.

L’arrivo di Mattia Consoli

Insieme a lui lavorerà Mattia Consoli, già al fianco di coach Vitucci nelle esperienze di Brindisi e Treviso. Nato il 3 aprile 1992 a Monopoli (BA), Consoli si è formato cestisticamente in diverse società della sua regione, prima di iniziare la carriera da assistente con due esperienze in Serie B tra Crema e Barcellona Pozzo di Gotto. Nel 2018 si misura con la Serie A2 a Rieti, trasferendosi successivamente a Brindisi, dove rimane fino al passaggio a Treviso nel 2023. Nell’ultima stagione ha lavorato sulla panchina dei veneti al fianco di Alessandro Rossi e Marcelo Nicola.

“Ringrazio la società, Simone Giofrè e Frank Vitucci per avermi chiamato, – spiega Mattia Consoli – arrivare a Cantù è un ulteriore step nel mio percorso professionale, vista la storia e i progetti che ha il Club. Sono molto contento di tornare a lavorare con coach Vitucci e Mattia Costacurta, che è stato mio compagno in diversi corsi di formazione. Sono convinto che insieme riusciremo a creare uno staff che potrà aiutare coach e giocatori a tirare fuori il meglio di ognuno. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare in una piazza che, con il suo calore e la sua vicinanza, ci aiuterà a toglierci delle soddisfazioni”.

Il preparatore fisico Federico Conti

Il ruolo di preparatore fisico verrà infine ricoperto da Federico Conti. Classe 1990, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Motorie e dello Sport presso l’Università degli Studi di Milano, iniziando poi la propria carriera nella pallacanestro a Bernareggio, prima di intraprendere un percorso decennale nell’Olimpia Milano, partendo dalle giovanili fino alla prima squadra. Nella stagione 2025-26 è stato Strength & Conditioning Coach della Virtus Bologna. Conti vanta anche due esperienze nel team dei Toronto Raptors durante le NBA Summer League del 2023 e del 2025.