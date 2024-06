Ad Albese è stata presentata la nuova Alfa Romeo Junior

Lunedì 24 giugno, il Gruppo Serratore, presso la sede rinnovata di Albese con Cassano ha presentato la nuova Alfa Romeo Junior, una compatta che rappresenta la sportività Alfa Romeo nel segmento più grande d’Europa.

La nuova Alfa Romeo Junior

Progettata dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino, la nuova Alfa Romeo Junior combina design italiano con tecnologia avanzata e una dinamica di guida eccezionale. Disponibile in versioni ibride ed elettriche, offre motori potenti e un'autonomia di 410 km per la versione elettrica. Con caratteristiche distintive come la carreggiata allargata, sospensioni specifiche e cerchi sportivi da 20", Junior si distingue per il suo stile accattivante e le prestazioni elevate. Interni eleganti e sportivi completano l'esperienza di guida unica.