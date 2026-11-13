Addio a Luigi Capiaghi, chiesa gremita per l’ultimo saluto

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Anche il cielo piange la scomparsa di Luigi Capiaghi. Una pioggia fitta ma leggera a bagnare i volti, a confondersi con le lacrime lungo i visi. Nella mattinata di giovedì 12 novembre, fuori dalla chiesa parrocchiale di Bizzarone, circa 200 persone hanno dato l’ultimo saluto al presidente della cooperativa Intesa Sociale.

Folla al funerale di Luigi Capiaghi

La bara caricata sul carro funebre e nell’aria il librarsi del “Signore delle cime”. E poi quelle parole: “Alpino Luigi Capiaghi, presente!”. A rendergli omaggio le Penne nere, sindaci ed ex primi cittadini, i rappresentanti delle associazioni, i dipendenti della cooperativa e molti dei “suoi” ragazzi, quelli che ha accolto a braccia aperte. Uomini e donne di ogni età, etnia e religione.

L’omelia

“Anche il cielo oggi piange e, in questa giornata, dobbiamo fare uno sforzo guardando alla vita – ha esordito il parroco don Silvio Bellinello nell’omelia, che ha celebrato la messa insieme a don Giorgio Cristiani e a don Giusto Della Valle – Perché? Perché se l’esistenza terrena cessa, le opere che ha compiuto rimangono”. Il bene, parola che più volte ha riecheggiato nella chiesa, troppo piccola per ospitare tutti.

“Sei in paradiso con don Renzo Scapolo”

“Insieme a Luigi Capiaghi ricordiamo anche don Lorenzo Scapolo, con lui ha iniziato il servizio di accoglienza: sono insieme in paradiso. Insieme anche alle persone che hanno perso la vita in mare, nelle prigioni libiche o tunisine. O sulla rotta balcanica”, ha aggiunto don Giusto nel suo intervento. Alle sue parole si sono poi aggiunte quelle di Ersilia Foriglio, pedagogista e direttrice Cas di Intesa Sociale.