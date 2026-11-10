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Addio a Luigi Capiaghi, presidente della cooperativa Intesa Sociale di Bizzarone.

Addio a Luigi Capiaghi

E’ venuto a mancare a 76 anni nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 novembre, a causa dell’aggravarsi di alcuni problemi di salute. E’ stato vicesindaco del Comune di Bizzarone dal 1975 al 1978; sindaco dall’agosto 1978 fino al 20 aprile 1995; presidente del Consorzio Casa di Riposo per persone anziane (trasformato in Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale) di Uggiate con Ronago dalla sua costituzione, nel 1987, a tutt’oggi. Inoltre, Capiaghi è stato direttore del personale del Consorzio Agrario Interprovinciale di Como e Sondrio dal 1972 al 1995; vicedirettore del Consorzio Agrario di Como, Sondrio e Varese; direttore del Consorzio Agrario di Como e Sondrio. Non ultimo, era presidente di Intesa Sociale, cooperativa da lui fondata nel 1989 che si occupa di migranti.

Cordoglio per la scomparsa

“Uomo di rara sensibilità umana, guida illuminata e professionista esemplare, Luigi Capiaghi ha dedicato l’intera vita al servizio degli ultimi, spendendosi con amorevole dedizione per la crescita e la cura del nostro territorio – lo ricordano dalla cooperativa – E’ stato un punto di riferimento insostituibile nel panorama dell’accoglienza e dell’assistenza sociale. Fin dal 1989 ha affiancato con tenacia le istituzioni per affrontare le sfide dell’immigrazione con coraggio, visione e una profonda vocazione pedagogica: per Luigi, l’accoglienza dei richiedenti asilo non si è mai ridotta a una semplice gestione emergenziale, ma si è sempre tradotta in un autentico percorso educativo, fondato sul riscatto e sulla centralità della persona.

Ha creduto fortemente nell’integrazione come processo reciproco di arricchimento culturale e sociale, capace di prevenire la marginalità e di restituire dignità, speranza e un futuro condiviso a ogni persona accolta. Ha investito ogni risorsa della propria organizzazione per sostenere centinaia di uomini, donne e bambini andando ben oltre il mandato istituzionale, rendendosi protagonista in prima linea, con passione, coraggio e speranza in un’ottica di solidarietà e umanità ineguagliabili.

“Sono addolorata”

Lo ricorda con dolore anche la sindaca di Lurate Caccivio Serena Arrighi: “Ho lavorato con Luigi Capiaghi sia come avvocato sia come Sindaco e la sua scomparsa mi addolora profondamente. Di lui porto con me soprattutto la grande umanità, l’attenzione alle persone, e la volontà di dare risposte concrete anche nelle situazioni più difficili. Un impegno che ha attraversato bisogni diversi del nostro territorio, dagli anziani alle persone più fragili famiglie, stranieri, richiedenti asilo, minori. Nel lavoro condiviso ho potuto conoscere il valore umano che c’era dietro i suoi incarichi: la capacità di vedere, prima di tutto, la persona e il suo bisogno di aiuto. È questo ciò che mi ha lasciato e che ricorderò con affetto e gratitudine. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, ai suoi ragazzi come lo chiamava lui, esprimo la mia vicinanza e il mio più sincero cordoglio”.