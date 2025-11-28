Addio all’ex primo cittadino Emilio Vercellini

Aveva 87 anni, sabato pomeriggio il funerale nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano.

Addio all’ex sindaco di Olgiate Comasco Emilio Vercellini: è scomparso all’età di 87 anni.

Avvocato, punto di riferimento della sua famiglia

Emilio Vercellini è stato sindaco dal 1973 al 1977. Avvocato, legatissimo alla sua famiglia, alla moglie Anna, alle figlie Paola, Fulvia e Giulia e agli amati nipoti, lascia l’esempio di un uomo di profondi valori, cultura e impegno civico.

La gratitudine del Comune

“Abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di Emilio Vercellini – il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione comunale – già sindaco della Città di Olgiate Comasco dal 1973 al 1977. Desideriamo noi tutti formulare le più sincere e sentite condoglianze a nome della comunità olgiatese a una persona per bene, un vero signore per modi ed educazione, un amministratore attento e dotato di una carica umana rara. Alla moglie Anna, a Paola, Fulvia, Giulia e a tutta la famiglia giunga il più sincero cordoglio nostro personale e dell’intera Amministrazione comunale”.

Il funerale

Sabato 29 novembre, alle 14.15, la preghiera del rosario nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Alle 14.30 il funerale. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale.