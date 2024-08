Agenti notano un veicolo sospetto: arrestati due spacciatori

L'automobile era parcheggiata in una via periferica della cittadina

Numerose soste sospette in strade appartate

Nella serata di ieri, lunedì 5 agosto, la Polizia di Stato, nell'ambito di un'operazione volta alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nei territori dell’erbese e dell’alta Brianza, ha condotto con successo una serie di interventi preventivi che hanno portato all'arresto di due spacciatori.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno infatti notato un veicolo sospetto parcheggiato in una via periferica di Canzo, con due persone a bordo, e hanno iniziato a pedinarlo, notando che effettuava numerose soste in strade appartate.

Intercettati due consumatori di cocaina che avevano acquistato dall'auto pedinata

Gli agenti hanno perciò compreso che gli occupanti stessero con molta probabilità effettuando consegna a domicilio di sostanza stupefacente e hanno così deciso di fermare un uomo che, poco prima, si era avvicinato all’autovettura pedinata. Si tratta di un 58enne italiano che ha spontaneamente consegnato agli agenti una dose confezionata di cocaina del peso di 0.70 grammi ed è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 75 Dpr 309/90.

Poco dopo i poliziotti hanno assistito a un altro movimento sospetto e hanno fermato una donna la quale, sottoposta a controllo di polizia, ha consegnato spontaneamente una dose confezionata di cocaina del peso di 0.60 grammi, ed è stata anch'essa sanzionata.

Arrestati per spaccio due marocchini

L’auto pedinata è stata quindi fermata poco più tardi ad Asso e i due occupanti sono stati sottoposti a perquisizione personale: si tratta di due marocchini, uno di 27 e l’altro di 48 anni, trovati in possesso rispettivamente di 330 e 280 euro in contanti.

All'interno del veicolo gli agenti hanno inoltre rinvenuto 39 dosi preconfezionate di cocaina, del peso totale di 25 grammi. La perquisizione della loro abitazione a Canzo ha permesso di trovare materiale per il confezionamento di droga e 2.700 euro in contanti.

Il 27enne, domiciliato a Canzo e irregolare nel territorio italiano, e il 48enne, residente in Spagna con permesso di soggiorno spagnolo, sono stati quindi tratti in arresto per spaccio di stupefacenti e il Pubblico Ministero di turno ne ha disposto il processo con rito direttissimo per la giornata di oggi.