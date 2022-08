Aggressione a Bellagio: intervengono i Carabinieri.

Una ragazza di 28 anni è stata aggredita nella mattinata di oggi, domenica, qualche minuto prima delle 9, sul lungo lario Alessandro Manzoni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Como. La giovane è stata soccorsa dai sanitari a bordo di un'ambulanza dei volontari di Bellagio. Le sue condizioni non sono gravi e la ragazza è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.