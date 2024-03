Albese Volley: anticipo agrodolce per la Tecnoteam beffata in casa al tie break dal Mondovì

Anticipo agrodolce del 6° turno della Poule Promozione di serie A2 femminile, per l'Albese Volley che ieri sera è caduta tra le mura amiche di Casate per 2-3 contro la Lpm Bam Mondovì. Un passo falso casalingo arrivato un pò a sorpresa per la Tecnoteam che infatti si era portata avanti per 2-0 ma poi si è fatta rimontare e battere al tie break dalla squadra ospite. La Tecnoteam porta a casa un punticino prezioso per la classifica e tornerà in campo domenica 10 marzo ospite della Omag-Mt San Giovanni In M.No già battuta all'andata.

Il tabellino di Tecnoteam Albese-Lpm Bam Mondovì 2-3

Parziali 25-23, 25-15, 17-25, 12-25, 10-15

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 8, Zatkovic 19, Longobardi 9, Meli 10, Nicolini 2, Bulaich Simian 17, Fiori (L), Zanotto, Patasce, Bernasconi. Non entrate: Brandi, Radice. All. Chiappafreddo.

LPM BAM MONDOVI': Grigolo 9, Riparbelli 6, Allasia 4, Lux 14, Farina 17, Decortes 29, Tellone (L), Lapini 1, Coulibaly, Marengo. Non entrate: Manig, Pizzolato. All. Basso.

ARBITRI: Di Lorenzo (Palermo), Mesiano (Bologna)

Programma del 6° turno Poule Promozione serie A2 donne

Sabato 2 marzo

Futura Giovani Busto Arsizio-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (25-22, 23-25, 25-15, 25-21), Tecnoteam Albese Volley Como-Lpm Bam Mondovi’ 2-3 (25-23, 25-15, 17-25, 12-25, 10-15), Cremonaufficio Esperia Cremona-Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (14-25, 29-27, 23-25, 19-25)

Domenica 3 marzo

Cbf Balducci Hr Macerata – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Citta’ Di Messina

Classifica Poule Promozione serie A2 donne

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 61 (21 – 2); Futura Giovani Busto Arsizio 59 (19 – 5); Citta’ Di Messina 50 (17 – 6); Cbf Balducci Hr Macerata 48 (18 – 5); Cda Volley Talmassons Fvg 47 (16 – 8); Cremonaufficio Esperia Cremona 45 (14 – 10); Omag-Mt San Giovanni In M.No 44 (15 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 43 (14 – 10); Lpm Bam Mondovi’ 37 (13 – 11); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 9).

Programma del 7° turno Poule Promozione serie A2 donne

Domenica 10 marzo ore 17

Città Di Messina – Cremonaufficio Esperia Cremona (ore 16)

Lpm Bam Mondovi’ – Futura Giovani Busto Arsizio

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Volley Talmassons Fvg – Cbf Balducci Hr Macerata

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio