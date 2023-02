Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Contento per la vittoria con Olbia ma ora pensiamo alla prossima gara"

Albese Volley: in casa del club brianzolo è già vigilia del turno infrasettimanale di A2 donne.

Il tempo di gustarsi il terzo successo consecutivo ed è giorno di campionato per l'Albese Volley che questa sera, mercoledì 8 febbraio, giocherà il 7° turno di ritorno di A2 femminile a Milano ospite del fanalino di coda del girone A il Club Italia alle 20.30. Intanto in casa Tecnoteam coach Mauro Chiappafreddo torna sul match vinto domenica a Casnate contro Olbia:

"Sono molto contento per l'atteggiamento che abbiamo dimostrato sul campo per tutta la gara sempre lucidi e attenti contro una squadra forte come Olbia che ci ha messo in difficoltà ma proprio nelle difficoltà siamo stati bravi. La nostra settimana intensa continua ma affrontiamo un passo alla volta e il prossimo è la sfida di mercoledì contro il Club Italia"