Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: "Grazie alla società, sono soddisfatto del nuovo roster"

Albese Volley chiuso il mercato della Tecnoteam ecco il commento dell'allenatore della serie A2.

Albese Volley "Abbiamo cercato di rinforzare la rosa, ora l'obiettivo sarà la salvezza per tenerci stretta questa serie A"

Con l'annuncio della giovane centrale Silvia Mocellin, l'Albese Volley ha completato l'organico della prima squadra che parteciperà al campionato di serie A2 femminile. Un organico in parte rinnovato con la ciliegina della straniera, la nazionale greca l'opposta Maria Oikonomidou. Un organico che da mercoledì 18 agosto si radunerà presso la palestra Pedretti di Albese per poi iniziare a lavorare sotto la regia del confermatissimo coach Cristiano Mucciolo condottiero dell recente promozione. Proprio il tecnico della Tecnoteam ha voluto commentare la nuova squadra e la stagione che sta per iniziare:

“La società ha fatto grandi sacrifici per affrontare la serie A al meglio: presidente, Ds, Team Manager, tutti hanno lavorato sodo dal punto di vista logistico-amministrativo. A loro va un grosso grazie. Dal punto di vista tecnico abbiamo rinforzato la squadra dove pensavamo ci potevano essere delle situazioni da migliorare. Abbiamo preso anche ragazze giovani che potrebbero rivelarsi delle belle sorprese. Siamo stati bravi e io sono assolutamente soddisfatto del rooster che ho a disposizione. Alla società ancora un grazie per il lavoro svolto. Adesso si deve iniziare e lavorare sodo. Obiettivo la salvezza, l’abbiamo ottenuta sul campo con merito e ce la vogliamo tenere stretta questa serie A. Siamo felici ed ansiosi di questa nuova avventura che ci siamo meritati sul campo. Sarà un esordio per quasi tutti noi, staff e società, ovviamente orgogliosi di essere arrivati qui. Sarà un torneo difficile, lungo ed impegnativo. Ora aspettiamo la composizione dei gironi per sapere contro chi ci dovremo misurarci”.

La rosa completa della nuova Tecnoteam 2021/22

CONFERMATE Caterina Cialfi (palleggio) Carlotta Zanotto (banda) Alice Bocchino (banda) Michela Gallizioli (centrale) Federica Ghezzi (libero) Irene Baldi (banda/opposto)

LE NUOVE ARRIVATE

Chiara Pinto (banda) Martina Veneriano (centrale) Sara Scurzoni (centrale) Anna Lualdi (palleggio) Giulia De Nardi (libero) Maria Oikonomidou (opposto) Alice Nardo (banda) Silvia Mocellin (centrale)