Albese Volley doppia sconfitta per le Under16, ko anche le baby Under14

Under 16: doppi sconfitta per le albesine contro Como e Turate

Niente da fare per le Under16 che hanno dovuto incassare una doppia sconfitta prima in casa contro Como e poi in trasferta sul campo del Turate. la prossima gara per le albesine è in programma domenica 21 novembre a San Fermo alle ore 18.

Il tabellino di Lipomo Alba - Como volley 0-3

Parziali 16-25 22-25 16-25)