Albese Volley: chiuso il campionato ecco il saluto del numero uno del club brianzolo.

Albese Volley il presidente Crimella: "Brave ragazze, grazie a i tifosi ci vediamo a ottobre"

E' quindi calato il sipario sulla lunga stagione agonistica dell'Albese Volley culminata con la salvezza anticipate e chiusa domenica scorsa con il successo in rimonta per 3-2 a Marsala. Un doppio risultato che ha inorgoglito lo storico presidente della Tecnoteam Graziano Crimella:

"Brave ragazze. Dopo due brutti set hanno avuto la forza di reagire su un campo difficile con un set infinito. il quarto. Queste sono le partite che fanno crescere soprattutto le giovani. Grazie e buone vacanze a tutti. Ci vediamo ad ottobre alla ripartenza della nuova stagione. Dico grazie ai nostri tifosi per la vicinanza sempre a squadra e staff".

Di fatto il presidente con il suo staff sono già al lavoro per allestire la squadre della prossima stagione la terza in serie A2 femminile. La prima mossa però è stata fatta con largo anticipo la riconferma di coach Mauro Chiappafreddo e di tutto il suo staff che quest'anno hanno fatto molto bene. Ora non resta che aspettare le prossime mosse riguardanti il roster e le giocatrici.

La classifica finale della Pool Salvezza di Serie A2 Femminile 2022/23