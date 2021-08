Albese Volley il presidente Graziano Crimella: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura in A2"

Albese Volley tutto pronto in casa Tecnoteam per il via della nuova stagione sportiva 2021/22.

Albese Volley mercoledì 18 agosto il raduno ufficiale alla palestra Pedretti dove la squadra svolgerà la preparazione precampionato

Si è aperta la settimana che vedrà l'Albese Volley inaugurare ufficialmente la nuova stagione sportiva 2021/22. Mercoledì 18 agosto infatti presso la palestra di casa della Pedretti è in programma il raduno ufficiale della nuova Tecnoteam, che rinnovata e ambiziosa si preparerà sotto la regia del confermatissimo coach Cristiano Mucciolo per il campionato di serie A2 femminile. La Tecnoteam è stata inserita nel girone B ed esordirà nel weekend del 9/10 ottobre. In attesa dela stesura dei calendari ufficiali, il presidente Graziano Crimella ha voluto così commentare il girone che attende la sua squadra: "La composizione dei gironi ci lascia abbastanza soddisfatti. È stata rispettata una certa equità tra distanze e neopromosse, assicurando alcuni derby come quello che ci vedrà protagonisti con il Club Italia. Pensavo che il campionato iniziasse il 17 invece il via è anticipato al 9 ottobre. Dobbiamo sbrigarci. Ora per partire bisogna osservare le varie disposizioni anti COVID tipo tamponi e sierologici per l’intero gruppo squadra. Attendo con impazienza questa nuova avventura per noi completamente nuova e tutta da scoprire".

Il girone B dis erie A2 femminile 2021/22

LPM Pallavolo Mondovì (CN)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Volley Soverato (CZ)

Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

Volley Talmassons (UD)

Club Italia

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

C.S. Alba Volley Albese (CO)

Volley Vicenza

Pallavolo Sicilia Catania

PVT Modica (RG)ma la final four, anche qui con partita unica.

La rosa completa della nuova Tecnoteam 2021/22

CONFERMATE Caterina Cialfi (palleggio) Carlotta Zanotto (banda) Alice Bocchino (banda) Michela Gallizioli (centrale) Federica Ghezzi (libero) Irene Baldi (banda/opposto)

LE NUOVE ARRIVATE

Chiara Pinto (banda) Martina Veneriano (centrale) Sara Scurzoni (centrale) Anna Lualdi (palleggio) Giulia De Nardi (libero) Maria Oikonomidou (opposto) Alice Nardo (banda) Silvia Mocellin (centrale)